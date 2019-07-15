0553 313 94 23

15 Temmuz şehitleri Pınarbaşı Mezarlığı’nda anıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Bursa’da Pınarbaşı Şehitliği’nde tören düzenlendi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:42
15 Temmuz şehitleri Pınarbaşı Mezarlığı’nda anıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Bursa’da Pınarbaşı Şehitliği’nde tören düzenlendi.


Bursa’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Pınarbaşı Mezarlığı Şehitliği’nde tören düzenlendi. Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş başta olmak üzere askeri erkan ve şehit yakınlarının katıldığı törende Kur’an-ı Kerim okunarak, dualar edildi. Şehitlerin kabirlerine karanfil bırakan protokol üyeleri, şehit yakınlarına baş sağlığı diledi.


Tören sonunda kısa bir açıklama yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hain darbe kalkışmasının 3.yıldönümü olduğunu belirterek, “Şehitlerimizi anmak ve ülkemize, vatanımıza olan bağlılığımızı arttırmak adına ulusal anlamda bir tören icra ediliyor. Bu anlamda Cuma gününden başlayan etkinlikler yapıyoruz” dedi.


Bu devletten rütbe, makam almış ama bu devlete ihanet etmiş FETÖ’cülerin birlik ve beraberliğe kast ettiğinin altını çizen Aktaş, “Bu ülkenin başka ülkelerin boyundurluğuna girmesi isteyen bir kalkışmaydı. Bu manada o akşam kadını, erkeği, sağcısı, solcusuyla, açığıyla, kapalısıyla herkes bir araya gelmişti. Bir tane derdimiz vardı. Aynı Çanakkale’de olduğu gibi birlik ve beraberlik içinde darbeciler püskürtüldü. Bu vesile ile 15 Temmuz’u unutmamamız ve unutturmamamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    15 Temmuz satranç turnuvası sona erdi
    1. 15 Temmuz satranç turnuvası sona erdi
    2. 15 Temmuz ve CHP kafası
    3. 15 Temmuz kahramanlarından Fatih..
    4. Dualar 15 Temmuz şehitleri için
    5. İzmir’de 15 Temmuz şehitleri anıldı
    6. S-400 teslimatında 9. uçak Ankara’ya..
    7. Lapseki’de 15 Temmuz kutlamaları
    8. Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! La..
    9. AB'nin GPS'i arızalandı
    10. Yenilenen Saatçi Hoca caddesi trafiğe..
    11. YÖK'ten "Türkiye'nin Fırsat Penceresi:..
    12. 15 Temmuz anısına şehitliklere..
    13. Türkiye’nin Musul Konsolosluğu yakında..
    14. 15 Temmuz şehitleri TBMM’de anıldı
    15. Vatan nerededir?
    16. Fransa’da Cezayir’in futbol..
    17. Ekşi Sözlük alçaklarının maskelerini..
    18. Detaylar belli oldu! Mangala adım adım..
    19. Metin Doğan: "6 yaşında öğrendiğim..
    20. 15 Temmuz gecesi
    21. El Bab’da bombalı araç patlatıldı
    22. FETÖ mensuplarına en az 5 sahte hesap..
    23. 15 Temmuz şehitleri Pınarbaşı..
    24. Çin, Tayvan’a silah satan Amerikan..
    25. Külliye'de 15 Temmuz anma töreni
    26. Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına..
    27. Fenerbahçe, Alper Potuk hakkında..
    28. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik..
    29. Adanaspor’da yeni sezon hazırlıkları..
    30. Suriyeli bin çocuk tıraş ettirildi
    Zabıtaların balonuna el koyduğu çocuk gözyaşlarına boğuldu: Bırakın abi eve ekmek götüreceğim
    Zabıtaların balonuna el koyduğu çocuk gözyaşlarına boğuldu: Bırakın abi eve ekmek götüreceğim
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    Edebiyatın usta isimlerinin en özel mektupları
    Edebiyatın usta isimlerinin en özel mektupları