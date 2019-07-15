15 Temmuz şehitleri Mersin’de anıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Mersin Şehitliği’nde tören düzenlendi. Mersin Valisi Ali İhsan Su ile protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bırakarak, yakınlarına sabır diledi.

Mersin Şehir Mezarlığı’ndaki Şehitlik Anıtı önünde düzenlenen törene Mersin Valisi Ali İhsan Su’nun yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, milletvekilleri ile protokol üyeleri katıldı. Kur’an-ı Kerim ve duaların okunmasıyla başlayan törende Vali Su ve protokol üyeleri, şehit mezarlarını tek tek gezerek karanfil bıraktı. Burada şehit aileleriyle de yakından ilgilenen protokol üyeleri, onlarla sohbet ettiler.

"15 Temmuz’u unutmayacağız, asla unutturmayacağız"

Tören sonunda konuşan Vali Su, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde şehitliği ziyaret ettiklerini söyledi. Türkiye’nin 3 yıl önce 15 Temmuz gecesi hain FETÖ terör örgütü ve uzantılarının darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığını belirten Vali Su, "O gece ülkemizi işgal etmek, milletimizi bölüp parçalamak, demokrasimizi yok etmek için darbe teşebbüsünde bulundular. Ancak Cumhurbaşkanımızın çağrısı ve öncülüğünde yüce milletimiz meydanları, sokakları doldurarak bu darbe girişimine dur demiş, bedenlerini tanklara, toplara, uçaklara, bombalara, silahlara siper etmiştir. Hakikaten dünyada eşi ve benzeri görülmeyen bir mücadele örneği vermiştir ve terör örgütü FETÖ’nün bu darbe girişimini bertaraf etmiştir. Bu çerçevede dünyaya da demokrasi nasıl savunulur, vatan, millet, ülke nasıl savunulur bunun da dersini vermiştir. Tabi o gece 251 vatandaşımız şehadet mertebesine ulaşmış, şehit olmuştur. 2 bin 196 vatandaşımız kahramanca mücadele ederek, gazilik mertebesine ulaşmıştır. Bu vesileyle 15 Temmuz ve daha önce bu vatan için şehit olan tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun. Biz bugüne kadar millet olarak bu hainlere asla geçit vermedik, bundan sonra da asla geçit vermeyeceğiz. 15 Temmuz’u unutmayacağız, asla unutturmayacağız" dedi.