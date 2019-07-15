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15 Temmuz şehitleri Macaristan’da anıldı

Macaristan’da Türkiye’nin Budapeşte Büyükelçiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında anma töreni düzenlendi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 20:54
15 Temmuz şehitleri Macaristan’da anıldı

Macaristan’da Türkiye’nin Budapeşte Büyükelçiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında anma töreni düzenlendi.


Türkiye’nin Budapeşte Büyükelçiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında anma töreni düzenlendi. Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü binasında yapılan, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda şehitlerin ruhuna dualar okundu. Türkiye’nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay’ın konuşmasıyla başlayan törene yoğun ilgi gösterildi. Büyükelçi Oktay, “Bugün devlet içinde çöreklenmiş, Fethullahçı Terör Örgütü tarafından ülkemizde girişilen hain darbe girişiminin üçüncü yıldönümü. Bu yıl dönümüne ithaf edilen demokrasi ve milli birlik günü vesilesi ile bir kez daha bir araya geldik. Demokrasi ve milli birlik günlerinin iki temel amacı ve anlamı var; birincisi bu vesilelerle hükümetlerin ancak meşru seçimler yoluyla değişebileceği, ülkemizde darbeler devrini geri gelmemek üzere kapandığı ve milletimizin özgür iradesi dışında hiçbir iradeyi tanımayacağı mesajını gür bir sesle dost düşman herkese bir kez daha veriyoruz” ifadelerini kullandı.


Büyükelçi Oktay, minnet borcunu yerine getirerek, bu kanlı darbe girişimini ve şehitleri asla unutmayacaklarını tüm dünyaya gösterdiklerini kaydetti. Oktay, 15 Temmuz gecesi yaşananların örgütün amaçlarına ulaşmak için vatana ihanet dair her türlü suç işlemekten ve kendi halkına ateş açmak, meclisi bombalamak ve seçilmiş Cumhurbaşkanına suikast düzenlemeye kalkışmak dair her türlü alçaklığı yapmaktan geri durmayacağını gözler önüne serdiğini hatırlattı. Konuşmanın ardından 15 Temmuz darbe girişimini konu alan “Şebeke” isimli belgesel gösterildi.


Törene katılan Uluslararası Demokratlar Birliği Macaristan Başkanı Mehmet İnceoğlu, yaptığı açıklamada, Türk halkının darbe girişimini karşı dik duruşunu tüm dünyada toplanarak gösterdiğini ve o günü unutmadıklarını söyledi. İnceoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ricası ve emri üzerine sokağa çıkan vatandaşlarımızın cesaretini, dik duruşunun nasıl iyi sonuçlar elde ettiğini, o sonuçların bizlere neler kazandırdığını unutmadan Budapeşte’de o günlere sahip çıkmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 20:54
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