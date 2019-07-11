15 Temmuz şehitleri Kocaeli’de dualarla anılacak

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’de 15 Temmuz gecesi düzenlenecek vatan nöbetinde 251 demokrasi şehidi ve tüm şehitler dualarla anılacak.

Kocaeli’de 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yılında tüm şehitler ve 251 demokrasi şehidi yine anlamlı bir etkinlikle anılacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Milli İrade Meydanında düzenlenecek etkinlik, 15 Temmuz Pazartesi akşamı 20.00’de başlayarak 16 Temmuz Salı sabahı 01.00’e kadar aralıksız devam edecek. Şehitlerin anılacağı program, protokol konuşmalarının ardından Kuran-ı Kerim Tilaveti okunacak. Duaya davet kampanyası kapsamında okunan Yasin-i Şeriflerin ardından da Uğur Işılak ve Ömer Karaoğlu, alanı dolduracak vatandaşlara dinleti sunacak.

Program öncesinde şehitler için 251 bin Yasin-i Şerif okunması için internet üzerinden duaya davet etkinliği düzenlendi. Etkinlik gecesinde ise Eyüp Sultan İmam Hatip Hafızlık Proje Ortaokulu, İzmit İmam Hatip Lisesi, Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Lisesi’nden 251 öğrenci, sahnede oluşturacakları çeşitli koreografilerle şehitler için okudukları hatimlerin son cüzünü tilavet edecek. Akşam namazının ardından açılışı gerçekleşecek gecenin ilk konuşmalarını Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın yapacak. Gece de ayrıca Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı ‘Meydanlara Hitap’ konuşması dev ekranlara yansıtılacak.

Öğrenciler tarafından koreografi gösterisi ve Kuran-ı Kerim Tilaveti’nin okunması sonrası Kocaeli İl Müftüsü Sinan Cihan tarafından “Bir Yasin’de Sen Oku” kampanyası kapsamında okunan Yasin-i Şeriflerin duası yapılacak. Programda İl Müftülüğü tarafından Kocaeli’ndeki camilerden ve ana sahneden salalar okutulacak. Tüm Kocaeli halkının davet edildiği gecede alana kurulacak LED ekranlarda 15 Temmuz gecesini anlatan, geceye ait çarpıcı görüntülerin yer aldığı belgesel film gösterimi yapılacak.