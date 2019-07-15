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15 Temmuz şehitleri kabirleri başında anıldı

15 Temmuz hain darbe girişiminin üçüncü yıldönümünde Karabüklü şehitler Metin Arslan ve Barış Efe’nin kabirleri ziyaret edildi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 16:08
15 Temmuz şehitleri kabirleri başında anıldı

15 Temmuz hain darbe girişiminin üçüncü yıldönümünde Karabüklü şehitler Metin Arslan ve Barış Efe’nin kabirleri ziyaret edildi.


İlk olarak 15 Temmuz darbe girişimine karşı mücadele edip şehit düşen Metin Arslan’ın Öğlebeli Mezarlığında bulunan kabri ziyaret edilerek hem Kur’an-ı Kerim okundu hem de ülkenin birliği, bütünlüğü için dualar edildi. Daha sonra 5000 Evler Şehitliğini ziyaret ederek dualar eden Vali Fuat Gürel ve protokol üyeleri aziz vatanın bölünmez bütünlüğü için kanlarını seve seve feda eden tüm şehitler için dualar ederek kabirlerine karanfil bıraktılar.


15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Yenişehir Camiinde Mevlid-i Şerif okunarak tüm şehitler için dualar edildi

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 16:08
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