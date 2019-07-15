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15 Temmuz şehitleri İsveç'te anıldı

15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:06
15 Temmuz şehitleri İsveç'te anıldı

STOCKHOLM (AA) - İsveç’in başkenti Stockholm’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitleri anma etkinliği düzenlendi.

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt'un ev sahipliğindeki etkinliğe, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Öznür Özkan, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) İsveç Genel Sekreteri İlhan Kaya, İsveç Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Atak ve vatandaşlar katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başlanan törende konuşan Büyükelçi Yunt, 15 Temmuz hain darbe girişimini Türkiye'nin maruz kaldığı en büyük terör eylemi olarak nitelendirdi.

Yunt, ''O gece Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Emniyet Genel Müdürlüğü, MİT binası ve birçok alan FETÖ'cü askerlerce bombalanmıştır. Silah arkadaşlarının ve vatandaşların üstüne bomba ve kurşun yağdırmışlardır. O gece 251 vatandaşımız şehit olmuş 2 binden fazla vatandaşımız da yaralanmıştır. Halkımız sokağa çıkarak hain FETÖ darbesini önleyerek demokrasiye, Cumhuriyet'ine sahip çıkmıştır.'' ifadelerini kullandı.

İsveç'te FETÖ'cülerin bir sivil toplum olmadığını ve terör örgütü olduğunu gerekli mercilere defalarca anlattıklarını söyleyen Yunt, FETÖ ile mücadele etmeyi kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi.

Anadolu Ajansı (AA) tarafından 15 Temmuz gecesine ilişkin hazırlanan videonun gösterildiği etkinlikte, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Tensta Camisi görevlisi Serdar Bikmen, tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okuduktan sonra dua etti.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:06
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