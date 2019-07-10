15 Temmuz şehitleri için pedal çeviriyorlar

AFYONKARAHİSAR (AA) - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında bisikletleriyle Konya'dan yola çıkan öğretmenler, Ankara ve Eskişehir'in ardından Afyonkarahisar'a geldi.



"15 Temmuz şehitleri anma ve ahde vefa" adını verdikleri bisiklet turunun altıncı gününde Afyonkarahisar'a ulaşan öğretmenler ilk olarak İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın'ı ziyaret etti.

Öğretmenler daha sonra ziyaret ettikleri şehit Uzman Çavuş Mete Saraç'ın ailesine Türk bayrağı ile Kur'an-ı Kerim hediye etti. Buradan Afyonkarahisar Hava Şehitliği'ne geçen öğretmenler, şehitler için dua etti.

Şehitlik ziyaretinin ardından kent meydanına gelen öğretmenler, burada basın açıklaması yaptı.

Öğretmenler adına konuşan Alper Can, 15 Temmuz 2016'da yüce Türk milletinin geleceğinin karartılmaya çalışıldığını söyledi.

Demokrasinin beşiği yüce TBMM'ye uçaklarla bombalar yağdırıldığını hatırlatan Can, "Gölbaşı'ndaki özel harekat polislerimiz, tarihin unutamayacağı bir hainlikle şehit edildi. Türk milleti tarihte görülmemiş bir hain saldırıyla karşı karşıya kaldı. Bu melun saldırıyı gerçekleştiren karanlık emellerin güdümünde alçak FETÖ terör örgütü vardır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla, yüce Türk milleti sokaklara inerek vatan hainlerini bertaraf ederek tüm dünyaya demokrasinin nasıl savunulduğunun dersini vermiştir." dedi.

Konya'dan başlattıkları yolculuğun İstanbul 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda sona ereceğini belirten Can, şunları kaydetti:

"Bu güzergahımızın şimdi Afyonkarahisar ayağındayız. Toplamda bin 110 kilometre yol alacağımız güzergahımızdaki il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerimiz bizlere eşlik edecekler. Bu noktalarda şehit ailelerimizi ve gazilerimizi ziyaret edeceğiz. 3 eğitim neferi olarak çıktığımız bu yolda, çığ gibi büyüyecek, 15 Temmuz gününde İstanbul Şehitler Köprüsü'nde yüce Türk milletinin bölünmez bütünlüğünü bir kez daha ispat edeceğiz."

Basın açıklamasına, Afyonkarahisar Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, öğretmenler ve kentteki bisiklet tutkunları katıldı.

Öğretmenler açıklamanın ardından kentten ayrıldı.