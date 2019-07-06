15 Temmuz şehitleri için pedal çeviren 3 öğretmen Kulu’da

Konya’da, vatan ve millet uğruna canlarını feda eden şehitleri unutmamak için düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında İstanbul’a kadar pedal çevirmek üzere bisikletlerle yola çıkan 3 öğretmen Kulu ilçesinde konakladı.

15 Temmuz etkinlikleri için Konya’dan İstanbul’a yola çıkan Selçuklu Hocacihan Hüseyin Yıldız İlkokulu öğretmenleri Alper Can, Hakan Arıkan ve Selçuklu Dr. Mustafa Öten İlkokulu Öğretmeni Selim Ecevit Şen, Kulu’ya vardı.

Kulu’da 15 Temmuz Gazisi Çetin Yıldız’ı ziyaret eden öğretmenler, burada sohbet ederek Gazi Yıldız’a hediye takdiminde bulundu. Öğretmenler, Kulu Belediye Başkan Vekili Adem Sarı’yı da makamında ziyaret ederek konu hakkında bilgilendirme yaptı.

Tur sorumlusu Alper Can, 15 Temmuz’un unutturulmaması için öğretmenler adına neler yapabiliriz düşüncesiyle yola çıktıklarını belirterek, “Yol güzergahımız Konya, Altınekin, Cihanbeyli, Kulu ve Gölbaşı. Biliyorsunuz Gölbaşı’nda Özel Harekat Daire Başkanlığı ve Türksat Genel Merkezi bombalandı. Oraları ziyaret etmek ve onlarla hemhal olmak istiyoruz. Hemen sonrasında Kahramankazan, Polatlı, Çifteler, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bilecik, İzmit ve İstanbul sınırlarını takip ederek toplamda bin 100 kilometre kat edeceğiz. Uğradığımız noktalarda o günleri yaşamış ya da terör nedeniyle şehit olmuş yaşıtlarımızın ailelerini ziyaret etmek istiyoruz. Bu kapsamda şehitlik ziyareti yapıyoruz. Milli eğitim personeli olduğumuz için kendi kurumumuzda amirleri, gittiğimiz yörelerin Kaymakamlıklarını, Belediye Başkanlıklarını ziyaret ederek bilgilendirme yapıyoruz. İnşallah çıktığımız bu kutlu yolculukta sizlerinde desteği ile daha da pedallarımız barış ve demokrasi için dönecek. Nasip olursa 14 Temmuz günü İstanbul’a ulaşmayı planlıyoruz. 15 Temmuz’da da Milli Birlik ve Demokrasi Gününde bunu İstanbul’da haykırmak istiyoruz” dedi.

Kulu Milli Eğitim Müdürü Vekili Serdar Sarıçoban, Şube Müdürü Fatih Altun ve Öğretmenevi Müdürü Hacı Bakırtaş’ın da eşlik ettiği öğretmenler, Kulu Öğretmenevinde misafir edilecek.