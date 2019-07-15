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15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

Kahramanmaraş’ta 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:48
15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

Kahramanmaraş’ta 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu.


15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Ulu Cami’de şehitler için mevlit okunurken, öğle namazının ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından da vatandaşlara pilav dağıtıldı.


Namaz çıkışı gazetecilere açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "3 yıl önce Türkiye hem bir ihaneti hem de bir direnişi gördü. Bugün 3. sene-i devriyesi. Bu kapsamda ülkemizin her bölgesinde, bu olayı unutturmamak için çeşitli etkinlikler yapılıyor. Bugün resmi bayram. Öncelikle bu vatan için canlarını feda etmiş bütün şehitlerimizi ve 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle, şükranla anıyoruz. Göğüslerini siper eden gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyoruz" dedi.


Türkiye’nin büyük bir ülke ve kadim bir tarihi olduğunu ifade eden Güngör, "15 Temmuz bir ihanet olmasının yanında, bir direnişin ve beraberliğinde, Türk milletinin tırnaklarıyla, çıplak elleriyle tankları nasıl durdurduğunun göstergesidir. Rabbim bize böyle günler yaşatmasın. Düşmanlar da şunu bilsin ki, biz kadim tarihimize baktığımızda bu milletin tarihi zaferlerle doludur. Biz ya bu topraklar üzerinde özgürce yaşarız ya da bu toprakların altında şehadete ereriz bunu bilsinler" diye konuştu.


Ulu Cami’de düzenlenen etkinliğe Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ve İl Emniyet Müdürü Doğan İnci de katıldı.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:48
  1. doğa

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