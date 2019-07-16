15 Temmuz şehitleri için mevlid okutuldu Lüleburgaz İlçe Müftülüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olması dolayısıyla mevlid-i şerif okundu.

Lüleburgaz İlçe Müftülüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olması dolayısıyla mevlid-i şerif okundu.

Sokollu Mehmet Paşa Camii’nde 15 Temmuz 2019 pazartesi günü öğle namazına müteakiben düzenlenen tüm şehitler için mevlid-i şerif okundu. Lüleburgaz Müftüsü Hüseyin Uysal tarafından okunan mevlid-i şerifin ardından Müftü Uysal vatan sevgisi, millet olma bilinci ve 15 temmuz gecesi yaşananlara dair konuşmalar yaptı.

Programın ardından vatandaşlara şehitlerimiz hayrına lokum ikram edildi.

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