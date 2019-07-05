15 Temmuz şehitleri için Konya’dan İstanbul’a kadar pedal çevirecekler

Konya’da, vatan ve millet uğruna canlarını feda eden şehitleri unutmamak için düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 3 öğretmen İstanbul’a kadar pedal çevirmek üzere bisikletlerle yola çıktı.

Konya’da, 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında canlarını vatan uğruna feda eden şehitleri unutmamak için 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek 15 Temmuz Şehitleri Anma ve Ahde Vefa Bisiklet Turu’na katılacak olan 3 öğretmen Konya Valiliği önünden bisikletlerle İstanbul’a gitmek üzere uğurlandı. Konya’dan başlayıp İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde sona erecek olan 9 günlük yolculuğa katılacak Selçuklu Hocacihan Hüseyin Yıldız İlkokulu Öğretmenleri Alper Can, Hakan Arıkan ve Selçuklu Dr. Mustafa Öten İlkokulu Öğretmeni Selim Ecevit Şen ile sohbet edip güzergah hakkında bilgi alan Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, onlara teşekkür edip hayırlı yolculuklar diledi.

Vali Toprak, 2016 yılı 15 Temmuz’unda gerçekleşen hain kalkışmanın Türk milletinin feraseti ile engellendiğini belirterek, Konya’da da 15 Temmuz’un üçüncü yılı münasebetiyle çeşitli etkinliklerin gerçekleştirileceğini söyledi. Bu etkinliklerden biri olan 15 Temmuz Şehitleri Anma ve Ahde Vefa Bisiklet Turu hakkında da bilgi veren Vali Toprak, proje katılımcılarının, güzergahları üzerinde şehitlik ve şehit aileleri ziyaretinde bulunacaklarını da sözlerine ekleyerek, bu anlamlı etkinliği gerçekleştirenlere ve projeye emek verenlere teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ise, 15 Temmuz hain darbe girişimini Türk milletinin asla unutamayacağını ve unutturmayacağını söyledi. Öğretmenler tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen 15 Temmuz Şehitleri Anma ve Ahde Vefa Bisiklet Turu’nun bir hassasiyet ve farkındalık oluşturma adına çok önemli bir etkinlik olduğunu sözlerine ekleyen Büyük, bu turun sağ salim tamamlanması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından öğretmenler, İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne dualarla uğurlandı. Uğurlama törenine, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak’ın yanı sıra Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, vali yardımcıları, kaymakamlar, il müdürleri ve protokol mensupları katıldı.