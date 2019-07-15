0553 313 94 23

15 Temmuz Şehitleri için Alaplı’da mevlit okundu

Zonguldak’ın Alaplı İlçesinde, 15 Temmuz Şehitleri için Mevlit okutuldu.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:15
15 Temmuz Şehitleri için Alaplı’da mevlit okundu

Zonguldak’ın Alaplı İlçesinde, 15 Temmuz Şehitleri için Mevlit okutuldu. Alaplı Merkez Camisinde, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, öğle namazına müteakip şehitler anısına düzenlenen Mevlit programına Alaplı Kaymakamı Emirhan Arıkanve çok sayıda vatandaş katıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinlik, Mevlid-i Şerif okunmasıyla devam etti. Mevlid-i Şerif’in ardından camiden çıkan vatandaşlara ikramlar yapıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şehit astsubay, silah arkadaşının yanına defnedildi
    1. Şehit astsubay, silah arkadaşının..
    2. Katil İsrail, katil polisi serbest..
    3. Tarsus’ta 15 Temmuz şehitleri dualarla..
    4. Uşak’ta 15 Temmuz etkinlikleri
    5. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    6. Varto’da 15 Temmuz Şehitlerini Anma,..
    7. 15 Temmuz Şehidi Yasin Yılmaz kabri..
    8. Didim’de balık çiftlikleri ve OSB..
    9. UEFA'dan Burak Yılmaz'a doğum günü..
    10. Samsun’da "15 Temmuz Demokrasi ve..
    11. Mızraklı kan bağışında bulundu
    12. Didimspor transfere hızlı girdi
    13. Ağrı’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli..
    14. Şahinbey’de hamleler 15 Temmuz için..
    15. Malatya’da 15 Temmuz şehitleri için..
    16. Çocuk istismarcılığından aranan kişi..
    17. Çok konuşulacak sözler: Ağır bir..
    18. AK Parti’li heyetten 15 Temmuz..
    19. İntihar eden şahsın mektubu tefeciyi..
    20. Güney Asya'da muson yağmurları
    21. Güney Kore'de 15 Temmuz şehitleri..
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz..
    23. Deniz kabuklarıyla evinizi şık bir..
    24. İrlandalı kadın turisti ölüm..
    25. 15 Temmuz şehidi polis memuru Akif..
    26. Tur midibüsü ile şehiriçi toplu taşıma..
    27. Yangın, ormana sıçramadan söndürüldü
    28. Fenerbahçe'nin eski golcüsünün yeni..
    29. Bayburt’ta şehitler için dualar..
    30. 15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal..
    Zabıtaların balonuna el koyduğu çocuk gözyaşlarına boğuldu: Bırakın abi eve ekmek götüreceğim
    Zabıtaların balonuna el koyduğu çocuk gözyaşlarına boğuldu: Bırakın abi eve ekmek götüreceğim
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    Şifa kaynağı 10 kaplıca
    Şifa kaynağı 10 kaplıca

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”