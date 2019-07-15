15 Temmuz Şehitleri için Alaplı’da mevlit okundu Zonguldak’ın Alaplı İlçesinde, 15 Temmuz Şehitleri için Mevlit okutuldu.

Zonguldak’ın Alaplı İlçesinde, 15 Temmuz Şehitleri için Mevlit okutuldu. Alaplı Merkez Camisinde, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, öğle namazına müteakip şehitler anısına düzenlenen Mevlit programına Alaplı Kaymakamı Emirhan Arıkanve çok sayıda vatandaş katıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinlik, Mevlid-i Şerif okunmasıyla devam etti. Mevlid-i Şerif’in ardından camiden çıkan vatandaşlara ikramlar yapıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.