15 Temmuz Şehitleri İçin 9 Saat Yürüdü

15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yılında 15 Temmuz şuurunu gençlere yerleştirmek amacıyla yola çıkan Bünyamin Yurdakul, 47 kilometrelik yolu 9 saatte yürüdü.

Develi Şıhlı mahallesi sakinlerinden Bünyamin Yurdakul, gece yarısında Develi ilçesine bağlı Şıhlı mahallesinden yürüyerek yola çıktı. 47 kilometrelik yolu 9 saatte yürüyerek Develi ilçe meydanına ulaşan Bünyamin Yurdakul, "Bugün 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yıldönümünde Şıhlı mahallesinden Develi’ye 47 kilometrelik yol yürüyüşünü 9 saatte tamamladım. Yürüyüşümün amacı 15 Temmuz gecesi bu meydan çok kahramanlıklara şahit oldu. Bu meydanların kültürel, doğal ve taşıdığı amaca binaen hatırlatılması ve algıyı bizim yönetmemiz, gündemi bizim oluşturmamız ve 15 Temmuz şuurunu gençlerimize yerleştirmemiz için bu yürüyüşleri yapıyorum" dedi.

Yurdakul, "Bugün 3.sünü gerçekleştirdim Allah sağlık sıhhat verdiği sürece her yıl devamı gelecek. Buradan devlet büyüklerime sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Allah Recep Teyyip Erdoğan’a ve onun ekibine uzun ömürler versin" diye konuştu.