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15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı

FETÖ’nün hain darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde şehit düşen Muhammet Ambar, vefatının 3’üncü yıl dönümünde Bağcılar Kirazlı Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:52
15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı

FETÖ’nün hain darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde şehit düşen Muhammet Ambar, vefatının 3’üncü yıl dönümünde Bağcılar Kirazlı Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı. Buradaki törenin ardından Bağcılar Belediyesi ve Bağcılar Müftülüğü’nün ev sahipliğinde düzenlenen programda da tüm şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu.


Bağcılar Belediyesi tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" nedeniyle bir dizi etkinlik düzenlendi. Bu kapsamda ilk olarak 3 yıl önceki hain girişim sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde şehit düşen Muhammet Ambar’ın Bağcılar Kirazlı Mezarlığı’ndaki kabri ziyaret edildi. Şehit Ambar’ın ailesi, yakınları ile Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Bağcılar İlçe Müftüsü Ekrem Saylam, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı İsmet Öztürk ve AK Parti eski İstanbul İl Başkanı Selim Temurci’nin katıldığı ziyaret Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İlahilerin de okunduğu programda şehit Ambar için el açılıp dua edildi. Askerliğini Güneydoğu’da teröristlerle mücadele ederek yapan vatan sevdalısı Muhammed Ambar, evli ve 2 çocuk babasıydı.


15 Temmuz şehitleri için toplu bir şekilde dualar edildi


Şehit kabri ziyaretinin ardından Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı’nda “15 Temmuz Ruhu ve Kur’an Ziyafeti” etkinliği gerçekleştirildi. Bağcılar İlçe Müftülüğü imam hatipleri tarafından Kur’an ziyafeti sunuldu. Bağcılarlıların yoğun ilgi gösterdiği programda 15 Temmuz şehitleri için toplu bir şekilde dualar edildi.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:52
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