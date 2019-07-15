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15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı

Fetullahçı Terör Örgütü(FETÖ) tarafından düzenlenen 15 Temmuz’daki darbe kalkışmasında hainler tarafından şehit edilen kahraman vatandaşlar için Körfez’de mevlid okundu.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:37
15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı

Fetullahçı Terör Örgütü(FETÖ) tarafından düzenlenen 15 Temmuz’daki darbe kalkışmasında hainler tarafından şehit edilen kahraman vatandaşlar için Körfez’de mevlid okundu.


FETÖ’nün 15 Temmuz’daki hain darbe kalkışması sırasında şehit olan kahramanlar, Körfez’de dualarla anıldı. İlk olarak Körfez Mezarlığındaki şehitlikte gerçekleştirilen anma programına, Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, askeri erkan, siyasi parti ve STSK temsilcileri, Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.


Protokol üyeleri ve vatandaşlar ilk olarak şehitliği ziyaret etti, şehitlerimizin kabri başına karanfil bıraktı. Okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrasında İlçe Müftüsü Sabri Bağcı tarafından dua edildi. İkinci program ise Yeniyalı Merkez Camii’nde gerçekleştirildi. Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrasında eller şehitler için semaya doğruldu, dualar edildi. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Bu vatan için canını hiç düşünmeden veren şehitlerimizi asla unutmayacağız. Bizlere düşen görev şehitlerimizi dualarla anmaktır. Bu vatan için hiç düşünmeden canını ortaya koyan şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:37
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