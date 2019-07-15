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15 Temmuz şehitleri Danimarka’da anıldı

Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçisi Uğur Kenan İpek: - “Bundan 3 yıl önce hain Fetullahçı Terör Örgütü’nün darbe girişimi, ülkemizin, tarihimizin ve demokrasimizin yaşadığı en acımasız olaylardan biridir”

15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:11
15 Temmuz şehitleri Danimarka’da anıldı

KOPENHAG (AA) - Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçiliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitleri anma etkinliği düzenlendi.

Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçisi Uğur Kenan İpek’in ev sahipliğinde yapılan programa Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Hande Sarı Asp, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Danimarka Başkanı Fatih Alev, Danimarka İslam Toplumu yöneticileri, Danimarka Türk Diyanet Vakfı yöneticileri, Türk Hava Yolları (THY) Kopenhag Müdürü Serkan Binyar ile Danimarka’da faaliyet gösteren Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlanan programda, 15 Temmuz şehitleri için dua edildi, Anadolu Ajansı (AA) tarafından 15 Temmuz gecesine ilişkin hazırlanan video gösterildi.

Video gösteriminin ardından anma törenine katılan vatandaşlara hitap eden Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçisi Uğur Kenan İpek, “Bundan 3 yıl önce hain Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimi, ülkemizin, tarihimizin ve demokrasimizin yaşadığı en acımasız olaylardan biridir.” dedi.

AA tarafından 15 Temmuz gecesine ilişkin hazırlanan videoya atıfta bulunan İpek, “Bu acı görüntülerden sonra söylenecek çok fazla şey yok ama her zaman hatırlanacak, hafızalarımızda, kalplerimizde canlılığını muhafaza edecek, bu elem dolu gecenin, şehitlerin aziz hatıraları var.” ifadesini kullandı.

Danimarka’daki mercilere FETÖ'nün eli kanlı bir terör örgütü olduğunu her ortamda aktardıklarını kaydeden İpek’in konuşmasının ardından vatandaşların 15 Temmuz'a ilişkin anılarını paylaştığı programda duygu dolu anlar yaşandı.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:11
  1. 15 Temmuz
  2. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
  3. Danimarka
  4. FETÖ
  5. Hande Sarı Asp
  6. Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçisi
  7. Uğur Kenan İpek

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