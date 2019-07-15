0553 313 94 23

15 Temmuz şehitleri Dakar'da anıldı

Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nihat Civaner: - "Saldırıyı gerçekleştirenlerin sergilediği vahşetin ve hainliğin benzeri tarihimizde yaşanmamıştır"- "FETÖ mensuplarının Afrika kıtası başta olmak üzere faaliyet gösterdikleri birçok ülkeden kaçışları yoğunlaştı"

15 Temmuz 2019 Pazartesi 16:03
15 Temmuz şehitleri Dakar'da anıldı

DAKAR (AA) - Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nihat Civaner, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimine ilişkin "Saldırıyı gerçekleştirenlerin sergilediği vahşetin ve hainliğin benzeri tarihimizde yaşanmamıştır." dedi.

Dakar İslam Enstitüsü konferans salonunda Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nihat Civaner'in ev sahipliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte darbe girişiminde şehit düşenler anıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, konuklara hain FETÖ mensuplarının hain darbe girişimi ve sonrasında yaşananları anlatan görseller izlettirildi.

Büyükelçi Civaner, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un FETÖ terör örgütünün Türkiye'ye yönelik oluşturduğu büyük tehdidi gözler önüne serdiğini belirtti.

"Saldırıyı gerçekleştirenlerin sergilediği vahşetin ve hainliğin benzeri tarihimizde yaşanmamıştır. Asker kılığındaki FETÖ’cü hainler, silah arkadaşlarının üzerine tereddüt göstermeden bombalar yağdırmışlardır." diyen Civaner, o gece 251 Türk vatandaşının şehit olduğunu anımsattı.

Civaner, "Bu büyük tehdidin bertaraf edilmesinde en büyük pay, kendi iradesi üzerinde bir güç tanımadığını, devletini ve demokratik kazanımlarını korumak için hayatını vermeye hazır olduğunu ortaya koyan Türk halkına aittir." diye konuştu.

Türkiye'nin çabalarıyla yurt dışındaki örgüt üyeleri üzerindeki baskının arttığına ve örgütün yurt dışı yapılanmasında, manevra alanında da ciddi daralma yaşandığına işaret eden Civaner, "FETÖ mensuplarının Afrika kıtası baştaolmak üzere faaliyet gösterdikleri birçok ülkeden kaçışları yoğunlaştı." dedi.

Civaner, FETÖ’nün yurt dışındaki yapılanmasına yönelik çabaların uzun soluklu bir mücadele olduğunu ifade ederek, hükümetin bu doğrultudaki çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 16:03
  1. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
  2. darbe teşebbüsü
  3. hain FETÖ
  4. Terör

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Partili başkandan o iddialara cevap!
    1. AK Partili başkandan o iddialara cevap!
    2. Devrek’te 15 Temmuz Şehitlerini anma..
    3. Abdullah Gül'den 15 Temmuz kutlama..
    4. Tedavisi devam ediyor! Halıya..
    5. Akşehir’de 15 Temmuz etkinlikleri
    6. Evde zeytinyağlı duş jeli yapım..
    7. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    8. Sivas'ta kene tarafından ısırılan genç..
    9. Aliağa’daki Sahil Güvenlik botu,..
    10. GÜNSİFED’den 15 Temmuz mesajı
    11. 15 Temmuz şehitleri 33 ülkede dualarla..
    12. Başkan Güder doğu garajı esnafları ile..
    13. CHP'li ilçe başkan yardımcısından..
    14. KKTC’nin Rumlara sunduğu 9 maddelik..
    15. 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir'in..
    16. İran'dan İngiltere, Fransa ve..
    17. Bütün ülke şokta! Havalimanının..
    18. Yeni Malatyaspor mutlu sona ulaştı!..
    19. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    20. Tunceli’de 29 yer "Geçici Özel..
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    Şifa kaynağı 10 kaplıca
    Şifa kaynağı 10 kaplıca

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”