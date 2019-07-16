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15 Temmuz şehitleri Biga’da anıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tüm ülkede olduğu gibi Biga’da da anma programı düzenlendi.

16 Temmuz 2019 Salı 11:18
15 Temmuz şehitleri Biga’da anıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tüm ülkede olduğu gibi Biga’da da anma programı düzenlendi.


15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıl dönümünde Biga’da anma programları ve çeşitli etkinlikler düzenlendi. Program; Biga Şehitliğinde gerçekleşen tören ile başlarken, Alişdede Camii’nde başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere tüm şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu.


Biga Kaymakamlığı, Biga Belediyesi, Gümüşçay Belediyesi ve Karabiga Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Hükümet Meydanında devam etti. Programa, Biga Kaymakamı Mustafa Can, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Cumhuriyet Başsavcısı Bahri Yalçinöz, Gümüşçay Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Şahin, sivil toplum kuruluşları başkanları, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ile vatandaşlar katıldı.


Çeşitli belgesel gösterimleriyle başlayan programda vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’daki törende yaptığı konuşmasını meydanda canlı izledi.



"2019 yılında üç belediye de bu meydanda"


Programda konuşan Gümüşçay Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı, “15 Temmuz’u birebir yaşayanlardanız. O gece 23.00 sıralarında Çanakkale’den telefon geldi ve belediye başkanlarının gelmesi istendi. Çanakkale’ye gittik ancak 5 dakika kaldık ve Biga’ya döndük. Çünkü Biga’daki halkımız bizi burada bekliyordu. 15 Temmuz akşamı Biga’da yalnızca Gümüşçay Belediyesi vardı ve halkımızla birlikteydik. 2017 birinci yıl dönümünde Gümüşçay Belediyesi, 2018 anma programında yine Gümüşçay Belediyesi vardı. Ve 2019 birlik, beraberliğin göstergesi Gümüşçay Belediyesi, Karabiga Belediyesi, Biga Belediyesi hep beraber buradayız. Biz bir olduğumuz sürece bizi ne FETÖ, ne de PKK yıkabilir. Ezanları susturamayacak, bayrakları indiremeyecek ve bu vatanı bölemeyeceksiniz diyorum. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyorum” diye konuştu.



"15 Temmuz gecesindeki ruh Çanakkale ruhudur"


Çanakkale ruhuna vurgu yapan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, “Millet olarak bundan tam 3 yıl önce bu gece FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe ve işgal girişimiyle karşı karşıya kaldık. Türkiye’nin en uzun gecesi diye ifade ettiğimiz o gün tank, tüfek ve uçaklara karşı aziz milletimiz gövdesini siper etti. Hepimiz iyi biliyor ve idrak ediyoruz ki burası vatanını, canından çok sevenlerin ülkesidir. Tarihimiz boyunca kazandığımız her zaferin arkasında fedakârlık, azim ve cesaret vardır. Buna özellikle Çanakkale Zaferimi’mizle, İstiklal Harbi’mizle yakından şahit oluyoruz ki; o ruh Çanakkale ruhudur. Ben Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz darbe girişimi gecesi televizyon ekranlarından haykırdığı ‘Biz milletimizin üzerinde bir güç tanımıyoruz’ ifadesini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Çünkü bu millet cesur bir millettir, bu millet kahraman bir millettir, bu millet hürriyetine canı pahasına sahip çıkan bir millettir. İşte biz de bu milletin ferdi ve hizmetkârı olmaktan her zaman şeref duyuyoruz. 15 Temmuz gecesi hayatını kaybeden şehitlerimiz olmak üzere vatanımızın ve milletimizin bekası uğruna canlarını hiçe sayan aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Rabbim birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi daim kılsın. Rabbim bu millete bir daha 15 Temmuz gibi acılar yaşatmasın. 15 Temmuz’u unutmayacağız ve unutturmayacağız” ifadelerini kullandı.



"Milletimiz vatanına, bayrağına el sürdürmedi"


Biga Kaymakamı Mustafa Can ise yaptığı konuşmada, "15 Temmuz gecesi FETÖ’cü hainler karşısında kanları ile destanlar yazan şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimize şükranlarımızı sunuyor, Allah’tan uzun ömürler diliyorum. 15 Temmuz zaferi, tanklara ve uçaklara meydan okuyan şehit ve gazilerimizin onurudur. Bu zafer bu topraklarda Çanakkale ruhunun hala taze olduğunu göstermiştir. Milletimiz sokaklarda tıpkı Çanakkale savaşında, İstiklal harbinde olduğu gibi tüm fertleri ile tek yürek, tek bilek olmuş iradesini darbeci alçaklara çiğnetmeyen bir millet olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. FETÖ’nün yaptıkları karşısında milletimiz canından ve canından çok daha fazla sevdiği çocuklarından vazgeçmiş ama vatanına bayrağına el sürdürmemiştir" dedi.


Gecede sahne alan Bursa Mehter Takımı ve İbrahim Sadri şiir dinletisi vatandaşlara coşku ve hüzün dolu anlar yaşattı. İbrahim Sadri’nin okuduğu şiirlere ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak eşlik eden vatandaşlar şehitler için okunan Kur’an-ı Kerim tilavetini dinledi. Biga, Gümüşçay ve Karabiga Belediyeleri tarafından vatandaşlara su, dondurma ve lokma ikramı yapılırken, Türk Kızılay Biga Şubesi tarafından soda dağıtıldı. Gece Türkiye’deki 90 bin camide olduğu gibi eş zamanlı olarak saat 00:13’te Biga’da da sela okunması ve ardından şehitler, gaziler ve devletin bekası için yapılan dua ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 11:18
  1. doğa

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