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15 Temmuz şehitleri Beylikdüzü’nde anıldı

Beylikdüzü’nde hain darbe girişiminin 3’üncü yıl dönümünde 15 Temmuz şehitleri için anma programı düzenlendi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 11:54
15 Temmuz şehitleri Beylikdüzü’nde anıldı

Beylikdüzü’nde hain darbe girişiminin 3’üncü yıl dönümünde 15 Temmuz şehitleri için anma programı düzenlendi.



Beylikdüzü’nde 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü dolayısıyla şehitler için anma programı gerçekleştirildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı’nda düzenlenen programa Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve çok sayıda vatandaşın yanı sıra şehit aileleri ve gaziler de katıldı. Programda, şehitler için Kuran-ı Kerim okundu. Ardından Başkan Çalık, 15 Temmuz şehitlerinin fotoğraflarının asılı olduğu sergiyi gezerek karanfil bıraktı.



“Sandıkla gelenin ancak sandıkla gitmesi gerekir”


15 Temmuz’un 3’ncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma programında konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “ Milletimizin kararlı duruşu her zaman için demokrasiden yana tavrını korumuştur. Türk milleti bilir ki en kötü sivil yönetim şekli bile cunta yönetimlerinden darbe yönetimlerinden daha iyidir. Sandıkla gelenin ancak sandıkla gitmesi gerekir. Milletimizin iradesi ve ülkemizin bütünlüğüne kasteden 15 Temmuz darbe girişiminden 3 yıl da geçse hem yaşananlar hem de acımız daha çok tazedir. Yıllarca milletimizin dini duygularını istismar edenler, 3 yıl önceki o karanlık gecede anayasal düzeni ortadan kaldırmaya gayret ettiler ancak milletimiz korkmadı sinmedi buna karşı durdu. Genciyle yaşlısıyla hainlerin karşısına dikildi. Göğsünü siper etti yeri geldi canını verdi ama teröristlere geçit vermedi” dedi.



“Yaşasın cumhuriyet, yaşasın demokrasi”


Milli beraberlik duygusuna vurgu yapan Çalık, “ Hain darbe girişiminin engellenmesinin 3’ncü yıl dönümünde düşmana teslim olmayan sokağa çıkarak cumhuriyete sahip çıkan ülkemizin birliği ve dirliği uğruna canını feda eden şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyor ülkemizin bir daha böyle karanlık bir gece yaşamamasını diliyor herkesin bu süreçte yürekten katkı vereceğini biliyorum. Yüce Rabbim milletimizin birliğini ve beraberliğini korusun. Yaşasın cumhuriyet, yaşasın demokrasi diyor hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum” diye konuştu.


15 Temmuz darbe girişimde şehit olan Türkan Tekin’in yakını Hanife Aktürk, “Çok üzgünüz. O gece çok kötü bir geceydi. Allah bir daha göstermesin” şeklinde konuştu.



“Biz böyle tutkulu olursak bu vatanı kimse elimizden alamaz”


Anma programına katılan Kore gazisi İhsan Çelik, “Hamd olsun ki Rabbim birbirine tutkun; mermilere, tanklara göğüs geren şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.Ne mutlu. Biz böyle tutkulu olursak bu vatanı kimse elimizden alamaz. Alamayacaklarına da inanıyorum çünkü Türk milleti birbirine tutkundur bazen zıtlaştığımız noktalar olsa da birbirimize tutkunuz. Bayrak bir sancak bir bütündür Türkiye bu işte” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 11:54
  1. fotoğraf
  2. sergi

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