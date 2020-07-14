15 Temmuz şehitleri Balkanlar'da çeşitli etkinliklerle anılacak

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, hain darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçtiğini anımsatarak o gece ve sonrasında yaşananların dün gibi hafızalarda olduğunu söyledi.

O gece yaşananları unutmadan ve unutturmadan bu yıl da Bosna Hersek'te anma etkinlikleri düzenleneceğini aktaran Koç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini dikkate alarak bir program hazırlandığını ifade etti.

Koç, FETÖ'nün yapmaya çalıştığı ve akim bırakılan darbe girişiminin derslerinin mutlaka Bosna halkıyla da paylaşılması gerektiğini belirterek zira göz yumulursa FETÖ'nün bulunduğu toplumlara da zarar verebileceğini kaydetti.

Saraybosna'da yarın sabah iki okulda fidan dikileceğini aktaran Koç, "Fidanlar gençleri temsil ediyor. Fidanlara iyi bakarsanız, çok verimli olurlar. Ancak yanlış ellerde oldukları zaman o fidanlar yok olur." dedi.

Yunus Emre Enstitüsünce (YEE) de Türkçe öğrenen Bosnalı gençlerin katıldığı bir kompozisyon yarışması düzenlendiğini belirten Koç ayrıca on-line ortamda canlı olarak "15 Temmuz" konulu bir konferans da düzenleyeceklerini söyledi.

Saraybosna'daki Kovaçi Şehitliği'nin ziyaret edileceğini ve şehitler için öğle namazının ardından Kur'an-ı Kerim okunacağını kaydeden Koç, YEE'de "15 Temmuz" konulu fotoğraf sergisi ve belgesel gösterimi olacağını duyurdu.

Koç, Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesinin Bosna Hersek'te de hukuk kanalları çerçevesinde yoğun biçimde sürdüğünü vurgulayarak buradaki adli ve güvenlik makamlarıyla çok yakın temas ve iş birliği halinde olduklarını ifade etti.

Bosna Hersek'in darbe girişiminden sonra Türkiye'ye ilk destek veren ülke olduğunu anımsatan Koç, buradaki aktif eğitim kurumları Maarif Okulları ile Uluslararası Saraybosna Üniversitesinin (IUS) FETÖ ile mücadelede önemli adresler olduğunu vurguladı.

Podgorica Büyükelçisi Ozan: "Karadağ, 15 Temmuz gecesi bizim yanımızda yer aldı"

Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Songül Ozan da FETÖ'nün Türkiye'de anayasal düzeni yok etmek istediğini ancak Türk halkının o gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine sokaklara çıkarak devletine ve demokratik kazanımlarına sahip çıktığını anımsattı.

FETÖ'nün hem yurt içi hem de yurt dışında tehdit oluşturduğunu vurgulayan Ozan, terör örgütünün çok çeşitli alanlara uzanan ağının neredeyse çökertildiğini ifade etti.

Ozan, 38 ülkedeki FETÖ iltisaklı okul ve dil kurslarının faaliyetlerinin kısmen veya tamamen kapatıldığının altını çizerek FETÖ'nün küresel ağında gözle görülür bir bozulma yaşandığının altını çizdi.

Karadağ'ın 15 Temmuz gecesinden beri tüm kurum ve kuruluşlarıyla Türkiye'nin yanında yer aldığını kaydeden Ozan, "FETÖ'nün faaliyet göstermesine izin vermeyen Karadağ devletine teşekkür ediyoruz. Onların örnek bir dost ve müttefik olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Öte yandan, Kovid-19 salgını kapsamında Karadağ'da toplanmalar yasak olduğundan bu yıl anma etkinliği düzenlenmeyeceği, Büyükelçiliğin sosyal medya hesaplarından 15 Temmuz mesajları paylaşılacağı aktarıldı.

Salgın, Sırbistan'daki anma programlarını da etkiledi

Artan Kovid-19 vakaları nedeniyle açık ve kapalı ortamlarda 10 kişiden fazla kişinin bir araya gelmesinin yasak olduğu Sırbistan'da da 15 Temmuz şehitlerini anma programları on-line olarak yapılacak.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, daha önce planlanan anma programlarının büyük bölümünün salgın nedeniyle yapılamadığını belirterek toplanma yasağı nedeniyle etkinliklerin bu yıl internet üzerinden gerçekleştirileceğini söyledi.

Novi Pazar'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca kurulan 15 Temmuz Kütüphanesi'nde on-line bir program yapılacağını aktaran Bilgiç, ayrıca YEE tarafından "Sanal Gerçeklikle 15 Temmuz Yansımaları" konulu dijital sergi açılacağını ifade etti.

Bilgiç, 15 Temmuz şehitleri için Tutin, Sjenica ve Prijepolje şehirlerinde hatim duası yapılacağını da belirterek ayrıca kendisinin kaleme aldığı FETÖ ile ilgili bir makalenin de yarın Sırp medyasında yayımlanacağını söyledi.

Ljubljana köprülerine Türk bayrağının renkleri yansıtılacak

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Türkiye'nin Ljubljana Büyükelçiliğinde de yarın sabah bir anma programı düzenleneceği ayrıca Sloven basınına da FETÖ ile mücadele hakkında basın bildirisi gönderildiği belirtildi.

Öte yandan, yarın akşam başkent Ljubljana'nın önemli sembolleri arasında yer alan üç tarihi köprüye Türk bayrağının renklerinin yansıtılacağı ve Türkiye'ye bu şekilde destek mesajı gönderileceği bildirildi.

Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliğinde de Hırvatistan'daki Kovid-19 tedbirleri kapsamında yarın bir anma programı düzenleneceği ifade edildi.