15 Temmuz şehitleri Bağdat'ta dualarla anıldı Bağdat'taki İmam-ı Azam Külliyesi'nde 15 Temmuz şehitleri için hatim duası okutuldu ve hayır yemeği dağıtıldı

BAĞDAT (AA) – Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişiminde şehit olanlar Irak'ın başkenti Bağdat'ta dualarla anıldı. 15 Temmuz şehitleri için Bağdat'taki İmam-ı Azam Külliyesi'nde akşam namazını müteakip okutulan hatim duasına Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız ve büyükelçilik personeliyle Iraklı vatandaşlar katıldı. Duanın ardından Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından 15 Temmuz şehitlerinin ruhuna hayır yemeği dağıtıldı. İmam-ı Azam Külliyesi'nde ayrıca 15 Temmuz gününe özel fotoğraf sergisi de açıldı.

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