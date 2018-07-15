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15 Temmuz şehitleri anısına çorba dağıtıldı

Ardahan'da, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" sebebiyle Ardahan Merkez Camisi'nde sabah namazı kılındı ve daha sonra çorba ikramı yapıldı.

15 Temmuz 2018 Pazar 08:43
15 Temmuz şehitleri anısına çorba dağıtıldı

Sabah namazı sonrası, İl Müftü Vekili Turgut Topaloğlu 15 Temmuz şehitleri için dua etti.

Programa, Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Kaymaz, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Cami bahçesinde vatandaşlarla bir süre sohbet eden Vali Bilmez, bugünün önemine değinerek programa katılanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 08:43
  1. Sabah
  2. Ardahan
  3. Kaymaz
  4. Faruk Köksoy

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