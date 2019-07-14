0553 313 94 23

15 Temmuz şehitleri Almanya’da anıldı

15 Temmuz darbe girişiminin üçüncü yıldönümünde Berlin Büyükelçiliğinde bir anma töreni düzenlendi.

14 Temmuz 2019 Pazar 22:53
15 Temmuz şehitleri Almanya’da anıldı

15 Temmuz darbe girişiminin üçüncü yıldönümünde Berlin Büyükelçiliğinde bir anma töreni düzenlendi.


Berlin Büyükelçiliğinde“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinliği” adı altında düzenlenen etkinliğe 300’e yakın vatandaşımız ve sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı. Büyükelçilik binasında gerçekleştirilen anma töreni, şehitlerimizin anısına saygı duruşu ve istiklâl marşımızın okunmasıyla başladı. Daha sonra DİTİB Camii Din Görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim okundu ve şehitlerimiz için dua edildi.


Açılış konuşmasını yapan Berlin Büyükelçimiz Ali Kemal Aydın, 15 Temmuz darbe girişiminin ülkemizin maruz kaldığı en kanlı terör saldırısı olarak tarihin karanlık sayfalarında yerini aldığını söyledi. Aydın, bu sinsi saldırının geçmişteki demokrasi karşıtı askeri darbelerin hedefledikleri hükümeti ele geçirme hedefinin çok daha ötesinde, bir meczubun ülkemize karşı tezgâhladığı toplu işgal ve imha teşebbüsü olduğunu kaydetti.



“Almanya FETÖ mensupları için güvenli bir liman oldu”


Almanya’nın, kaçak FETÖ terör örgütü üyeleri için güvenli bir liman haline gelmesini de eleştiren büyükelçi Ali Kemal Aydın “FETÖ’nün dış örgütlenmesiyle mücadele, dış politikamızın ve bu bağlamda Almanya’yla ilişkilerimizin de öncelikli gündem maddelerimizden birini oluşturmaktadır. Tüm girişimlerimize ve çağrılarımıza rağmen Almanya’nın kaçak FETÖ mensupları için güvenli bir liman haline gelmesi, Almanya’nın bu kişilere kolaylık göstermesi ve himaye etmesi hiçbir şekilde dostlukla ve müttefiklikle bağdaşmamaktadır. Alman dostlarımızın gerçekleri görerek bu konudaki tutumlarını biran önce değiştirmeleri diliyor ve ümit ediyoruz” dedi.


Program, cumhurbaşkanlığı resmi sitesinden alınan “15 Temmuz Belgeseli” adlı film gösterimiyle devam etti. Ankara Emniyet Müdürlüğü Emniyet Müdürü, 15 Temmuzgazisi Mehmet Anıl Acar’ın o gece yaşadıklarını anlatmasının ardından 15 Temmuz’da Berlin büyükelçiliği önünde toplanan vatandaşlarımızın hikâyesini konu alan Almanca kısa belgesel izlendi.


“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” anma etkinliği, “Üçüncü Yılında 15 Temmuz Darbe Girişimi” adlı panelle son buldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 22:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsveç’te paraşütçüleri taşıyan uçak düştü: 9 ölü
    1. İsveç’te paraşütçüleri taşıyan uçak..
    2. Manisa Spil Dağına düşen yıldırım..
    3. Haydarpaşa Garı’nın yüzeyine 15 Temmuz..
    4. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Doğu..
    5. "15 Temmuz" anısına şalvar güreşi..
    6. "FETÖ'nün hastalıklı ideolojisini ve..
    7. "15 Temmuz, Türkiye'nin 2. Kurtuluş..
    8. İsviçre'de 15 Temmuz Demokrasi ve..
    9. Erzincan’da şehit aileleri ve gaziler..
    10. Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası..
    11. Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin’in 15..
    12. Roma'da FETÖ'nün gerçek yüzü anlatıldı
    13. Haber alınamayan kadın çoban, evine..
    14. 2 gündür aranan 23 yaşındaki gencin..
    15. 15 Temmuz şehitleri Almanya’da anıldı
    16. Vali Deniz 15 Temmuz’da oynanmak..
    17. ABD'den Cevad Zarif'e "BM vizesi"
    18. Diyarbakır’da pikap evin bahçesine..
    19. Kocaeli’de 2 otomobil kafa kafaya..
    20. Şehit annesi istedi, vali hemen..
    21. "Kazanan Türkiye oldu, Bodrum oldu"
    22. Savcı Sayan'dan 'kütüphane' yalanına..
    23. Asma Köprüde 15 Temmuz Şehitleri..
    24. Şehit yakınları ve gaziler onuruna..
    25. Kılıçdaroğlu'ndan Hakkari şehitleri..
    26. Putin’e uçmayı öğreten pilot..
    27. Manisa’da kavşaktaki kaza güvenlik..
    28. Vali Karaloğlu: "15 Temmuz’da hain..
    29. Fethiye’deki orman yangını söndürüldü
    30. Ali Koç'tan "15 Temmuz" mesajı
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Doğu Akdeniz'de neler oluyor?
    Doğu Akdeniz'de neler oluyor?
    Şevket Eygi'ye son görev
    Şevket Eygi'ye son görev
    Sadece sabahları 1 bardak içerek bağırsaklarınızdaki zehirlerden kurtulun
    Sadece sabahları 1 bardak içerek bağırsaklarınızdaki zehirlerden kurtulun
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Ve 6284 delindi!
    Ve 6284 delindi!