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15 Temmuz şehitleri ABD’de anıldı

Güney California’da yaşayan Türk toplumu ve bazı Amerikalılar, Türkiye Cumhuriyeti Los Angeles Başkonsolosluğunda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için bir araya geldi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 11:28
15 Temmuz şehitleri ABD’de anıldı

Güney California’da yaşayan Türk toplumu ve bazı Amerikalılar, Türkiye Cumhuriyeti Los Angeles Başkonsolosluğunda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için bir araya geldi.


ABD Los Angeles Başkonsolosluğunda “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinliği” düzenlendi. Şehitler için bir dakikalık saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı ile başlayan programda, Türkiye Cumhuriyeti Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz konuşma yaptı.


Başkonsolos Oğuz, “Sinsi insanlardan oluşan bir çete ülkenin kritik kurumlarına yerleşerek hükümeti askeri güçle yıkmaya çalıştı” dedi. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’in takipçilerinin sivil halk üzerinde ölümcül güç kullanmaktan çekinmediğini belirten Oğuz, kalkışmada 251 kişiyi şehit ettiklerini ve binlerce kişiyi yaraladıklarını hatırlattı. “Sayın konuklar bunlar gerçekler. Trajik ve üzücü ama gerçekler. FETÖ üyeleri 15 Temmuz 2016’da vatan hainliği yapmıştır” diyen Oğuz, bu hainliğin destansı bir savunma ile durdurulduğunu ifade etti. Bunun şaşırtıcı olmadığını söyleyen Oğuz, “Çünkü Türk halkı bütünlüğüne zarar verecek tüm saldırılara başkaldırmıştır” dedi. Oğuz ayrıca bu kadar büyük bir travmanın yaralarının bölgedeki istikrarsızlıklara rağmen hızla kapatan ve normalleşen bir örneğin daha olmadığının altını çizerek bunun milletin başarısı olduğunu ifade etti.


Oğuz’un ardından konuşan ve Güney California’da faaliyet gösteren TURCA Derneğinin Başkan Yardımcısı Bahattin Çınar da, “15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye yakın tarihinin en önemli badirelerinden birini atlattı” diyerek, “Ordumuzun şanlı üniforması içine saklanmış FETÖ terör örgütünün vatan hainleri, seçilmiş hükümet ve anayasal düzene karşı bir darbe girişimi başlattı” dedi. O günden bu yana yürütülen soruşturmalarla 15 Temmuz’un failinin kim olduğunun daha iyi anlaşıldığını ifade eden Çınar, faillerin 23 ayrı ilde devam eden 78 davada yargılandıklarını ve bazı davalarda kararların hukuk sistemi içerisinde alındığını söyledi.


Törenin ardından açıklama yapan Hollywood Yabancı Basın Derneği Üyesi gazeteci Barbaros Tapan, “15 Temmuz için bir araya geldik. Şehitlerimizi anmak için buradayız” diyerek 15 Temmuz’un ABD’de anılmasının özellikle yabancılara Türkiye’de ne olduğunu ve Fetullah Gülen ile terör örgütünün ne kadar kötü amaçlı ve ihanet içinde bir örgüt olduğunu anlatmak için bir fırsat olduğunu ifade etti. Tapan ayrıca, “FETÖ’nün ne olduğunun Amerikalılara, ABD’de yaşayan Türk vatandaşları için benim açımdan bir vatandaşlık görevidir” dedi.


Konuşmaların ardından Orange County’de görev yapan İmam Mahir Osman, darbe girişimi sırasında şehit olanlar ve sadece Türkiye’de değil tüm dünyada özgürlük için hayatını kaybedenler için dua etti. Duanın ardından konuklara 15 Temmuz’u ve yaşanan kayıpları anlatan bir belgesel gösterildi. Ayrıca açılan sergide yer alan 15 Temmuz gününe ait fotoğraflar ve bilgiler konuklar tarafından yoğun ilgi gördü.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 11:28
  1. fotoğraf
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