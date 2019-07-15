0553 313 94 23

15 Temmuz şehitleri 33 ülkede dualarla anıldı

İDDEF, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen vatandaşlar ve güvenlik güçleri için 33 ülkedeki medreselerinde anma programı düzenledi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 16:34
15 Temmuz şehitleri 33 ülkede dualarla anıldı

İDDEF, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen vatandaşlar ve güvenlik güçleri için 33 ülkedeki medreselerinde anma programı düzenledi.



İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) 15 Temmuz darbe girişiminin 3’üncü yıl dönümünde 33 ülkede bulunan 61 medresesinde düzenlediği programlarda şehitleri andı. Hayırseverlerin destekleriyle dünyanın dört bir yanında inşa edilen medreselerde hafızlık ve İslami eğitim alan talebeler ile hocaları tarafından başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere tüm şehitler için hatim okundu. Medreselerde görevli hoca ve talebeler aynı zamanda Türkiye ve ümmetin esenliği, huzuru ve güvenliği için dualar etti.


Batı Afrika ülkesi Gine’nin başkenti Konakri’de inşa edilen Sultan 2’nci Abdülhamid Han Camisi’nde de şehitler unutulmadı ve Gineli Müslümanların katılımıyla düzenlenen programda talebeler, şehitler için Kur’an-ı Kerim okudu.



Ümmetin 15 Temmuz gecesi Türkiye’nin birliği ve dirliği için sabahlara kadar Kur’an-ı Kerim okuyarak dua ettiğini belirten İDDEF İcra Kurulu Başkanı Mehmet Turan, "Devlet ve milletimize karşı 15 Temmuz gecesi gerçekleşen hain darbe girişimi, sokaklara dökülen kahraman milletimiz ve darbecilerin karşısında duran güvenlik güçlerimiz sayesinde bertaraf edildi. Mazlum coğrafyamızda ise güzel ülkemizin birliği ve dirliği için sabahlara kadar dualar edildi. 33 ülkedeki medresemizde hocalarımız, talebelerimiz, civardaki Müslüman kardeşlerimiz bir araya gelerek Kur’an-ı Kerim ve sela okudu. 15 Temmuz’un üçüncü yıl dönümünde de şehitlerimiz için hatimler okunurken, ülkemizin selameti için dualar edildi” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 16:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tedavisi devam ediyor! Halıya sarılarak ölüme terk edilen eşek ayağa kalkmayı bekliyor
    1. Tedavisi devam ediyor! Halıya..
    2. Abdullah Gül'den 15 Temmuz kutlama..
    3. Evde zeytinyağlı duş jeli yapım..
    4. Akşehir’de 15 Temmuz etkinlikleri
    5. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    6. Sivas'ta kene tarafından ısırılan genç..
    7. Aliağa’daki Sahil Güvenlik botu,..
    8. GÜNSİFED’den 15 Temmuz mesajı
    9. 15 Temmuz şehitleri 33 ülkede dualarla..
    10. Başkan Güder doğu garajı esnafları ile..
    11. CHP'li ilçe başkan yardımcısından..
    12. KKTC’nin Rumlara sunduğu 9 maddelik..
    13. 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir'in..
    14. Bütün ülke şokta! Havalimanının..
    15. İran'dan İngiltere, Fransa ve..
    16. Yeni Malatyaspor mutlu sona ulaştı!..
    17. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    18. Tunceli’de 29 yer "Geçici Özel..
    19. Bakü'de kritik toplantı! Türkiye,..
    20. KKTC'nin Anastasiadis'e sunduğu öneri..
    21. Kekik çayının sağlığa 9 faydası
    22. Gaziantep Üniversitesi’nde 15 programı..
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'den ayrıldı
    24. Körling Milli Takımı, Demokrasi ve..
    25. Eyüpsultan’da 251 şehit için 251..
    26. Gülüç Belediyesi 15 Temmuz şehirleri..
    27. Batman’da dev Türk bayrağı göndere..
    28. Park halindeki otomobil yanarak küle..
    29. İran'dan AB ülkelerine çağrı!..
    30. PKK paçavrası sahibine yine toz..
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    Şifa kaynağı 10 kaplıca
    Şifa kaynağı 10 kaplıca

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”