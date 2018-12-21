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15 Temmuz Şehitler Yatılı Erkek Hafızlık Kur’an Kursu dualarla açıldı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Sincan İlçe Müftülüğü’ne bağlı 15 Temmuz Şehitler Yatılı Erkek Hafızlık Kur’an Kursu’nun resmi açılışı dualarla yapıldı.

21 Aralık 2018 Cuma 09:06
15 Temmuz Şehitler Yatılı Erkek Hafızlık Kur’an Kursu dualarla açıldı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Sincan İlçe Müftülüğü’ne bağlı 15 Temmuz Şehitler Yatılı Erkek Hafızlık Kur’an Kursu’nun resmi açılışını yaptı.

Başkan Erbaş, açılışta yaptığı konuşmada, “Bu Kur’an kursumuzu Rabbim hayırlara vesile eylesin, nice hafızlar yetişmesini, nice gencin burada Kur’an’ı, din-i mübin-i İslam’ı öğrenmesini nasip eylesin” dedi.

Başkan Erbaş, açılış kurdelasının kesilmesinin ardından Kur’an kursunda eğitim gören öğrencilerin derslerine girerek onlarla sohbet etti.

Kur’an kursu ve yapılan eğitimler hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Erbaş, kursta eğitim gören çocuklara yaptığı konuşmada hafızlığın önemine değinerek, “El birliği ile Allah yolunda çalıştığımız müddetçe Allah bizim yolumuzu açacaktır. Allah için çok çalışın ve yorulmayı lugatınızdan çıkarınız. Daha heyecanlı, gayretli ve çalışkan olmalısınız. Eğer sizler bu yolda azimle, gayretle yürürseniz sadece kendinize değil, milletimize ve insanlığa faydanız olacak. Kur’an’a hizmet eden, insanlığa hizmet etmiş sayılır” dedi.

Açılışa, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, Ankara İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük ve Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da katıldı.

Başkan Erbaş, açılışın ardından Sincan İlçe Müftülüğü’ne geçti. Başkan Erbaş, burada Sincan İlçe Müftüsü Mevlüt Topçu’ya yeni görevi için hayırlı olsun dileklerini ileterek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Erbaş, Etimesgut İlçe Müftülüğü'nü ziyaret etti

Başkan Erbaş daha sonra Etimesgut İlçe Müftülüğü’nü ziyaret etti. Müftülüğün yeni binasında incelemelerde bulunan Başkan Erbaş, Etimesgut İlçe Müftüsü Yunus Can’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette Etimesgut Kaymakamı İzzettin Sevgili ile Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel de hazır bulundu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 09:06
  1. Ankara
  2. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş

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