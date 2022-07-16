15 Temmuz Şehitler Makamı’na ziyaretçi akını

Vatandaşlar, içinde 251 şehidin adının yer aldığı ve 24 saat sela okunan 15 Temmuz Şehitler Makamı’nı dün sabah erken saatlerden itibaren ziyaret etmeye başladı. Dualar okuyan ziyaretçiler, daha sonra bahçedeki, her birinin altında bir şehidin ismi ve öz geçmişini gösteren karekodu bulunan selvi ağaçlarının çevresinde dolaştı. İçinde darbe girişiminin izlerini taşıyan bazı eşyalar da bulunan Hafıza 15 Temmuz Müzesi’ni de ziyaret eden vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çekti.