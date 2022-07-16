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15 Temmuz 15 Temmuz Şehitler Makamı’na ziyaretçi akını
15 Temmuz

15 Temmuz Şehitler Makamı’na ziyaretçi akını

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Anadolu Yakası girişinde bulunan 15 Temmuz Şehitler Makamı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi, FETÖ’nün darbe girişiminin 6. yılında en yoğun günlerinden birini yaşıyor.

Yeniakit Publisher
2022-07-16 19:20:00 -
15 Temmuz Şehitler Makamı’na ziyaretçi akını

Vatandaşlar, içinde 251 şehidin adının yer aldığı ve 24 saat sela okunan 15 Temmuz Şehitler Makamı’nı dün sabah erken saatlerden itibaren ziyaret etmeye başladı. Dualar okuyan ziyaretçiler, daha sonra bahçedeki, her birinin altında bir şehidin ismi ve öz geçmişini gösteren karekodu bulunan selvi ağaçlarının çevresinde dolaştı. İçinde darbe girişiminin izlerini taşıyan bazı eşyalar da bulunan Hafıza 15 Temmuz Müzesi’ni de ziyaret eden vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çekti.

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