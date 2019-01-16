Anadolu’dan Avrupa’ya geçişte zincirleme kaza İstanbul'da bulunan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu’dan Avrupa’ya geçiş istikametinde zincirleme trafik kazası meydana gelirken, kazada yaralanan veya ölen olmadığı bildirildi.

15 Temmuz Şehitler KöprüsüAnadolu’dan Avrupa’ya geçiş istikametinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan veya ölen olmazken trafik yoğunluğu oluştu. Meraklı sürücüler trafiği aksattı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu’dan Avrupa’ya geçiş istikametinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza meydana geldiğini gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri kazanın yaşandığı bölgede güvenlik önlemi alarak kazayı kaldırma çalışmalarına başladı. Kazayı görerek yavaşlayan meraklı sürücüler nedeniyle trafik yoğunluğu oluşurken, araçlar çekici yardımıyla köprü çıkışına çekilerek yol trafiğe açıldı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

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