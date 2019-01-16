0553 313 94 23

Anadolu’dan Avrupa’ya geçişte zincirleme kaza

İstanbul'da bulunan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu’dan Avrupa’ya geçiş istikametinde zincirleme trafik kazası meydana gelirken, kazada yaralanan veya ölen olmadığı bildirildi.

16 Ocak 2019 Çarşamba 15:32
Anadolu’dan Avrupa’ya geçişte zincirleme kaza

15 Temmuz Şehitler KöprüsüAnadolu’dan Avrupa’ya geçiş istikametinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan veya ölen olmazken trafik yoğunluğu oluştu.

Meraklı sürücüler trafiği aksattı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu’dan Avrupa’ya geçiş istikametinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza meydana geldiğini gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri kazanın yaşandığı bölgede güvenlik önlemi alarak kazayı kaldırma çalışmalarına başladı. Kazayı görerek yavaşlayan meraklı sürücüler nedeniyle trafik yoğunluğu oluşurken, araçlar çekici yardımıyla köprü çıkışına çekilerek yol trafiğe açıldı.

Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 15:32
  1. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
  2. Anadolu’dan Avrupa’ya geçiş istikameti
  3. trafik kazası
  4. polis ekipleri
  5. güvenlik önlemi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antalya'da zeytin kadar karpuz üretildi
    1. Antalya'da zeytin kadar karpuz üretildi
    2. INFINITI QX Inspiration Concept'e en..
    3. İngiltere'deki Brexit oylaması
    4. Çöpten 35 milyon kilovatlık elektrik..
    5. Zeytin kadar karpuz
    6. Anayasa Mahkemesi'nden flaş 'dilenci'..
    7. Atık toplayan Suriyeli genç, girdiği..
    8. Hakkari'de tamamı toprağa gömülü..
    9. KKTC’den Yemen yardımı
    10. Evi yıkılan amca gözyaşlarını tutamadı
    11. Özel halk otobüsünü karıştıran taciz!..
    12. İİT'den G77+Çin Grubu başkanlığını..
    13. "İranlılar yılda yaklaşık 1 milyar..
    14. Tunceli'deki kar yağışı
    15. Müzik dünyasının alternatif isimleri..
    16. "Örgütün illegal işlerinin başında..
    17. Bolu'da yarın okullar tatil mi? Bolu..
    18. Yemen için gazete kağıtlarından sepet..
    19. Minik öğrenciler harçlıklarıyla sokak..
    20. Ağrı'da PKK/KCK operasyonu
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar

    Günün Karikatürü

    16 Ocak 2019
    Melih Gökçek'ten o isme sert sözler: Görünce çatır çatır çatlayacaksın
    Melih Gökçek'ten o isme sert sözler: Görünce çatır çatır çatlayacaksın
    Yaptırmayan yandı! 2 bin 558 lira cezası var
    Yaptırmayan yandı! 2 bin 558 lira cezası var