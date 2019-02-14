15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde şüpheli paket alarmı sona erdi. Paketi inceleyen uzman ekipler, herhangi bir düzeneğe rastlamadı. Paketin boş olduğunun anlaşılmasıyla köprü trafiği normale döndü. IHAAW105711-ASA/14-02-2019- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde şüpheli paket alarmı sona erdi.

IHAAW105711-ASA/14-02-2019- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde şüpheli paket alarmı sona erdi. Paketi inceleyen uzman ekipler, herhangi bir düzeneğe rastlamadı. Paketin boş olduğunun anlaşılmasıyla köprü trafiği normale döndü.14.02.2019 10:57:11TSINNNN

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