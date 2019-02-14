15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde şüpheli paket alarmı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu’dan Avrupa’ya geçiş istikametinde yol kenarına şüpheli bir paket bırakıldı. Olay yerine polis ekipleri ve bomba imha uzmanları sevk edildi. Olay nedeniyle bölgede traf IHAAW101855-ASA/14-02-2019- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde şüpheli paket alarmı.

IHAAW101855-ASA/14-02-2019- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde şüpheli paket alarmı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu’dan Avrupa’ya geçiş istikametinde yol kenarına şüpheli bir paket bırakıldı. Olay yerine polis ekipleri ve bomba imha uzmanları sevk edildi. Olay nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu da oluştu.14.02.2019 10:18:55TSINNNN

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