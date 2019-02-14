15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şüpheli paket alarmı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş istikametinde yol kenarına şüpheli bir paket bırakıldı.14 Şubat 2019 Perşembe 11:04
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şüpheli paket alarmı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş istikametinde yol kenarına şüpheli bir paket bırakıldı. Olay yerine polis ekipleri ve bomba imha uzmanları sevk edildi. Olay nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu da oluştu.
Ayrıntılar gelecek...
YORUM YAZ