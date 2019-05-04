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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde makas atan magandalar yakalandı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde trafikteki onlarca aracın arasında “makas” atarak trafiği tehlikeye düşüren 2 maganda, sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 17:42
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde makas atan magandalar yakalandı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde trafikteki onlarca aracın arasında “makas” atarak trafiği tehlikeye düşüren 2 maganda, sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı. Ehliyetine el konulan magandalara 3 bin 52 lira para cezası kesildi.


15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde trafiği yoğun olduğu bir saatte 2 sürücü, arka arkaya onlarca aracın arasında makas atarak ilerlemişti. Trafiği tehlikeye düşüren sürücülerden biri o anları cep telefonu ile kaydedip bir de sosyal medyada yayınlamıştı. Görüntülerin medyaya yansımasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, sürücüleri yakalamak için çalışma başlattı. Görüntüleri incelemeye alan ekipler, kısa sürede sürücüleri ve kullandıkları otomobillerin plakalarını tespit etti. Çalışma sonucunda sivil trafik polisi, 34 HV 8621 plakalı araç sürücüsü S.Y.’ya “aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri” maddesinden bin 2 lira, “geçmenin yasak olduğu yerlerde önündeki aracı geçmek” maddesinden 235 lira, “öndeki aracı geçerken geçme kurallarına riayet etmemek” maddesinden 235 lira olmak üzere, toplam bin 472 lira idari para cezası kesti.



Para cezası kesilip ehliyetlerine el konuldu


Ayrıca şahsın sürücü belgesi, “Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik Hükümleri” doğrultusunda ilgili sağlık kuruluşuna sevki yapılarak geçici olarak iptal edildi. Sürücü, “kara, deniz hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç (3) aydan iki (2) yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” maddesinden adli işlem yapılmak üzere Arnavutköy Polis Merkezine teslim edildi.



2 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacaklar


Diğer makas atan 34 HL 6474 plakalı aracın sürücüsü M.S.U’ya ise “aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri” maddesinden bin 2 lira, “geçmenin yasak olduğu yerlerde önündeki aracı geçmek” maddesinden 235 lira, “öndeki aracı geçerken geçme kurallarına riayet etmemek” maddesinden 235 lira, “seyir halinde cep veya araç telefonu ya da benzer haberleşme cihazları kullanmak” maddesinden 235 lira olmak üzere, toplamda bin 580 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca şahsın sürücü belgesi, “Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda ilgili sağlık kuruluşuna sevki yapılarak geçici olarak iptal edildi. Sürücü M.S.U. “Kara, Deniz Hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç (3) aydan iki (2) yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” maddesinden adli işlem Arnavutköy Polis Merkezine teslim edildi.

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Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 17:42
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