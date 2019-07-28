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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde kaza: 3 yaralı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde sağ şeritte bekleyen araca seyir halinde bulunan bir otomobil arkadan çarptı.

28 Temmuz 2019 Pazar 13:51
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde kaza: 3 yaralı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde sağ şeritte bekleyen araca seyir halinde bulunan bir otomobil arkadan çarptı.Çarpma nedeniyle 2’si çocuk 3 kişi yaralanırken, köprüde trafik oluştu.


Kaza, saat 12.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışı, Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 GG 5666 plakalı araç sürücüsü Hamza Karadağ aracında bir sorun olduğunu fark ederek sağa çekti. Daha sonra sağ şeritte bekleyen araca, bir başka otomobil arkadan çarptı.


Çarpma sonrasında34 GG 5666plakalı araçta bulunan2’si çocuk 3 kişi yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlatırken, sağlık ekipleri de yaralıları tedavi edilmesi için hastaneye kaldırdı.Kaza sonucu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yoğun trafik oluştu.



“Sıkı tutunun’ dememe kalmadan bize arkadan vurdu”


iki yeğeninin ve ağabeyinin yaralandığını belirten Hamza Karadağ, “Yeğenlerimden birisi ‘amca bir şey oldu’ dedi ve durduk. Tam durunca dikiz aynasından baktım ve ‘Sıkı tutunun, biri geliyor’ dedim. Şeridi tam ortalamıştı. Son anda direksiyonu kıracağını düşündüm. Ancak kırmadı ve ‘Sıkı tutunun’ dememe kalmadan bize arkadan vurdu. İki yeğenim ve abim yaralandı. Arka koltukta oturan yeğenlerimin ayakları sıkışmıştı. İnşallah durumları iyidir” şeklinde konuştu.


Kazaya yardım etmek için duran bir vatandaş ise “Bir araç dörtlülerini yakmış bekliyordu. Diğer araç sağa dönecekti ama dönemedi. Süratle duran araca vurdu” dedi.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 13:51
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