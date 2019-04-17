15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde halata tırmanan şahıs ikna edilerek indirildi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde halata tırmanan bir şahıs, polisin ikna çabaları sonucu tırmandığı yerden indirildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde halata tırmanan bir şahıs, polisin ikna çabaları sonucu tırmandığı yerden indirildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde bir şahıs, kuzey yönüne bakan halatlardan birine tırmandı. Halata neden tırmandığı bilinmeyen şahıs yürekleri ağza getirdi. İhbar üzerine köprüye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Halata tırmanan şahıs, polisin ikna çabaları sonucunda tırmandığı yerden indirildi. Ardından şahıs ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.