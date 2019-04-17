15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde halata tırmanan şahıs ikna edilerek indirildi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde halata tırmanan bir şahıs, polisin ikna çabaları sonucu tırmandığı yerden indirildi.17 Nisan 2019 Çarşamba 17:45
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde halata tırmanan bir şahıs, polisin ikna çabaları sonucu tırmandığı yerden indirildi.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde bir şahıs, kuzey yönüne bakan halatlardan birine tırmandı. Halata neden tırmandığı bilinmeyen şahıs yürekleri ağza getirdi. İhbar üzerine köprüye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Halata tırmanan şahıs, polisin ikna çabaları sonucunda tırmandığı yerden indirildi. Ardından şahıs ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
YORUM YAZ