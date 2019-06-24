15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde feci kaza! Otomobil takla attı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa yakası çıkışında bir otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada bir kişi yaralandı. Köprüde trafik adeta durma noktasına geldi.24 Haziran 2019 Pazartesi 09:27
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kontrolden çıkan bir araç takla attı. Bir kişinin yaralandığı kaza sonrası Avrupa geçişinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaza sonrası uzun kuyruklar oluştu
Edinilen bilgiye göre, Avrupa yakası çıkışında bir otomobil kontrolden çıkarak takla attı.
Bir kişinin yaralandığı kaza nedeniyle trafik adeta durma noktasına geldi.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu yakasından Avrupa'ya geçişlerde uzun kuyruklar oluştu.
Bölgeye gönderilen trafik ekiplerinin aracı kaldırma çalışması sürüyor.
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