15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Anadolu’dan Avrupa’ya geçişte bir otomobilde yangın çıktı. Polis ekipleri ve itfaiye yangına müdahale etti. Bölgede yoğun trafik oluştu. IHAAW103923-ASA/22-03-2019- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Anadolu’dan Avrupa’ya geçişte bir otomobilde yangın çıktı.

IHAAW103923-ASA/22-03-2019- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Anadolu’dan Avrupa’ya geçişte bir otomobilde yangın çıktı. Polis ekipleri ve itfaiye yangına müdahale etti. Bölgede yoğun trafik oluştu.22.03.2019 10:39:23TSINNNN

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