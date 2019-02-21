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15 Temmuz Şehitler Köprüsü sisten adeta kayboldu

Son günlerde İstanbul’da etkili olan sis gece saatlerinde de etkisini devam ettirdi.

21 Şubat 2019 Perşembe 09:17
15 Temmuz Şehitler Köprüsü sisten adeta kayboldu

Son günlerde İstanbul’da etkili olan sis gece saatlerinde de etkisini devam ettirdi. Akşam karanlığında rengarenk aydınlatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, sis nedeniyle adeta kaybolurken köprüde ortaya çıkan manzara kartpostallık görüntüler oluşturdu.



Son günlerde İstanbul’da etkili olan sis gece saatlerinde de etkisini devam ettirdi. Sisin etkisi ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü adeta kayboldu. Akşamın karanlığında rengarenk aydınlatılan köprü, sisle birlikte ortaya çıkan manzarasıyla kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 09:17
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