15 Temmuz Şehitler Köprüsü mağdurları, TBMM’ye dilekçe gönderdi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçen ve ruhsatlarında 1’inci sınıf kamyonet yazan araçlara her geçiş için bin 132 lira ceza kesiliyor. Durumdan habersiz oldukları için kesilen çok yüksek cezalara isyan eden sürücüler, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yazdıkları dilekçeyi gönderdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü (UKOME) tarafından alınan kararla 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren bazı araçların 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçişi yasaklandı. Ancak, yapılan düzenlemenin kamuoyuna etkin bir şekilde duyurulamaması, köprü geçişlerinde uyarı işaretlerinin bulunmaması ve cezaların kesilmesinden aylar sonra tebliğ edilmesi nedeniyle mağdur olan vatandaşlar 10 binlerce lira para cezası yediklerini söyleyerek itiraz etti. Mağdur olduklarını belirten vatandaşlar, Eminönü’nde toplanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) yazdıkları dilekçeyi gönderdiler.

“Bu cezaların otomobil parasını ikiye katladığını görüyoruz”

Hiçbir uyarı tabelası yokken kesilen bu cezaları kabul etmenin mümkün olmadığını söyleyen Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Aziz Koçal, “15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden UKOME kararıyla bazı araçların geçişi yasaklanmıştır. Bu araçlar panelvan dediğimiz 4 camlı, 5 kişinin oturacağı ama ticari araç olarak değil, daha çok binek araç olarak kullanılan araçlardır. Bu araçlara ceza uygulaması UKOME kararıyla gelmiştir. 2018 sonu itibariyle bu cezalar affedilmiş, 2019 yılı itibariyle yapılan tüm geçişler tüm tüketicilere 1’er 2’şer gelmeye başlamıştır. Sistemden sorgulandığında bu cezaların otomobil parasını ikiye katladığını görüyoruz. Otomobil fiyatlarını ikiye katlayan bu cezalar ivedilikle affedilmeli veya başka bir yöntem bulunmalı. Hepimiz bu köprülerden geçtik. Hiçbir uyarıya rastladık mı? Ben rastlamadım. Dolayısıyla hiçbir uyarı tabelası yokken sadece basında küçük puntolarla yapılan duyuruların yeterli olacağını kabul etmek mümkün değil” dedi.

“İstanbul’da kaç tane panelvan araç varsa 1. Köprü’den geçtiğini biliyoruz”

Bu güne kadar bilinen mağdur sayısının bin 500’ün üzerinde olduğunu söyleyen Aziz Koçal, “Şu anda üst üste gelen cezalarla tüketicinin huzuru bozulmuş, psikolojisi bozulmuştur. Bunlar sosyal patlamalara neden olmadan yetkililerin bu sürece müdahale etmesi ve çözmesi talebimizdir. Bin 500’ün üzerinde bize gelen bilgiler ama bu sayının çok daha artacağını biliyoruz. Şunu biliyoruz ki İstanbul’da kaç tane panelvan 4 tarafı camlı olan araç varsa 1. Köprü’den geçtiğini biliyoruz. Sayı bence bu. Çünkü birçok tüketiciye yeni yeni gelmeye başladı. Hatta hiç gelmeyenler var. Bu araçlar bu cezalar ödenmediği sürece muayene yaptıramayacaklar. Ceza üstüne ceza yiyecek. Aracı bağlanacak. Biz gidelim bütün tüketiciler UKOME’nin yetkililerine bütün araçları bırakalım. Herhalde bunu istiyorlar” diye konuştu.

“En sonunda UKOME ya da Karayollarına aracı teslim etmeyi düşünüyoruz”

Değeri 30 bin lira olan aracına 57 bin lira ceza geldiğini iddia eden Can Ay, “2 Ocak 2019 itibariyle cezalar kesilmeye başlanmış. 28 Mart tarihinde araç muayenesi için baktığımda gördüğüm cezalar toplamında 51 tane. Şu ana kadar bana 5 tanesi tebligat yapıldı. Tebligat tarihi de 15, 17 ve 23 Nisan’da yapıldı. Şu anda elimdeki ceza 57 bin 732 lira. Tebliğ yapılan da 5 bin 660 lira. Tabi ki ödeme gücümüz olmadığı için ödeyemiyoruz. Aracımızın değeri 25-30 bin lira. En sonunda UKOME ya da Karayollarına aracı teslim etmeyi düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

“180 bin lira ceza gelen arkadaşım bile var”

Yazılan cezaların altında ezildiklerini söyleyen engelli vatandaş Raşit Tülidi, “Bizim araçlarımız normalde binek araç statüsünde kamyonet olarak geçmiyor. Bu cezalar bize haksız yere yazıldı. Bunda herkes hemfikir. Kapalı kasa kamyonet değil bizim araçlarımız. Gördüğünüz gibi benim zaten bu tarz bir aracı kullanma şansım zaten yok. Bana 33 bin lira ceza geldi. 180 bin lira ceza gelen arkadaşım bile var. Biz bu cezaların altında ezildik. Nasıl bunun altından kalkacağımızı zaten bilmiyoruz. O sebeple de yetkililerden yardım bekliyoruz. Sesimize kulak versinler. Bu kadar insan burada mağdur. Kimse keyfinden buraya gelip de dilekçe göndermiyor” ifadelerini kullandı.