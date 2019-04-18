15 Temmuz Şehitler Köprüsü mağdurları af bekliyor

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçen ve ruhsatlarında 1’inci sınıf kamyonet yazan araçlara her geçiş için bin 132 lira ceza kesiliyor. Durumdan haberi olmayan kimi 80 bin kimisi daha fazla ceza yiyen sürücüler astronomik cezalara isyan ederken cezaların affedilmesini istiyor.

2019 yılının başından itibaren aks aralığı belli bir uzunluğun üstünde olan ve ruhsatlarında 1’inci sınıf kamyonet yazan araçlara her geçiş için bin 132 lira ceza kesilmeye başlandı. Durumdan haberi olmadan köprüden geçmeye devam eden sürücüler ise ceza makbuzları karşısında şok yaşadı. Kimi 80 bin kimisi daha fazla ceza yiyen sürücüler astronomik cezalar karşısında mağdur olurken, sürücüler cezaların affedilmesini istiyor. Daha öncede Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçen hafif ticari araçlara kesilen cezalar uzun süre konuşulmuş ve cezalar affedilmişti. Öte yandan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mağdurları, geçtiğimiz günlerde Yenikapı Miting Alanı’nda bir araya geldi. Hazırladıkları pankartlar ve ceza yedikleri araçlarla miting alanında buluşan vatandaşlar, cezaların silinmesini istedi.

"Mağdurlar affedilmelidir"

Geçtiğimiz günlerde Yenikapı’da mağdurlarla bir araya gelerek açıklamalarda bulunan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ise, “ Devletin vatandaşların araçlarına kesilmiş cezaları da ortadan kaldıracağını umuyorum. Çünkü yakın zaman önce biz bu filmi görmüştük. FSM mağdurlarının cezası silinmiş, üstelik o araçların geçişi serbest bırakılmıştı. Aynı sonucu burada da bekliyor vatandaşlar. Mağdurlar affedilmelidir. Araçların bazıları şirket üzerine kayıtlı ve çalışan personel kullanıyor. İşverenler bu çalışanları işten çıkarıyorlar” ifadelerini kullandı.