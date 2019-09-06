15 Temmuz Şehitler Fidanlığı Gazetemiz okurlarından Hayati Danişmant, "15 Temmuz Şehitler Fidanlığı" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

Hayati Danişmant İstanbul Sarıyer Garipçe köyünde bulunan 15 Temmuz Şehitler Fidanlığı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve deniz manzarasıyla muhteşem bir yer. Fakat mesire yerinde mescid ve tuvalet bulunmamakla birlikte oraya bazı gelenlerin alkol tüketmesi yerin maneviyatına hiç ama hiç uygun düşmüyor. Yetkililerin İVEDİLİKLE ilgilenmesi rica olunur.

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