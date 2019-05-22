0553 313 94 23

15 Temmuz Şehit Aileleri ve Gazileri İftar Buluşması

Ankara Valisi Vasip Şahin ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, 15 Temmuz şehit aileleri ve gaziler ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

22 Mayıs 2019 Çarşamba 01:40
15 Temmuz Şehit Aileleri ve Gazileri İftar Buluşması

Ankara Valisi Vasip Şahin ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, 15 Temmuz şehit aileleri ve gaziler ile iftar yemeğinde bir araya geldi.


Ankara Valisi Şahin ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Altındağ Belediyesi Kültür Merkezi’nde 15 Temmuz şehit aileleri ve gaziler ile iftar yemeğinde bir araya geldi. İftar buluşması programına ayrıca Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Selim Çelenk ve şehit aileleri de katıldı.


Vali Şahin, burada yaptığı konuşmada, tarihin derinliklerinden beri var olma mücadelesinin hep olageldiğini belirterek, “Bu millet hep kahramanlık yaptı, hep fedakârlık yaptı ama sonucunda her zaman başı dik, alnı ak, hür bir şekilde yaşadı, bundan sonra da inşallah yaşamaya devam edecektir. Tabii bunun bir bedeli vardır. Bunun bedeli ne para ne bir makam; sadece vatan için, bayrak için verilen canlar, dökülen kanlardır. Allah’a hamdolsun ki bu milletin genlerinde vatan, bayrak ve devlet fikri kökleşmiş ve kendi canından aziz hale gelmiştir, kıymetli olmuştur. Bunun için en sevdiklerinden fedakârlık yapmayı bilmiştir ve başarmıştır. Her alandaki mücadelede çok şehit verdik. Bütün şehitlerimize Cenab-ı Hak’tan rahmet diliyorum, gazilerimizi minnetle, şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.


Şahin, 15 Temmuz’un ise başka bir hadise olduğunu ve düne kadar iç içe olduğumuz, kardeş bildiğimiz, insanların birtakım mahfillerce livası ve marabalarının satın alındığı bir ihanet gecesi olduğunu belirterek, “O gün tanka, uçağa, helikoptere, tüfeğe karşı sadece göğsünde imanı olan, göğsünde vatan sevgisi, bayrak sevgisi olan insanların ‘Bu milleti, bu devleti biz sokakta bulmadık, sokağa çıkan kimselere de bırakmayız’ diyerek vatanına, milletine silahsız bir şekilde, sivil inisiyatif anlayışla karşı geldiği bir gündür” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mayıs 2019 Çarşamba 01:40
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Elektrikli traktörü ilk taksi esnafı izledi
    1. Elektrikli traktörü ilk taksi esnafı..
    2. Bafra’da kamyonet devrildi: 2 yaralı
    3. Malatya’da bir ev ile otomobile..
    4. "Bir haksızlık var ona karşı çıkıyoruz"
    5. Bağcılar’da markette önce patlama..
    6. Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1’i..
    7. Çerkes sürgününün 155. yılı
    8. Seyir halindeki tır alev alev yandı
    9. Yüksekova-Van karayolunda iki kaza
    10. İlk Bağımsız Kadın Belediye..
    11. 15 Temmuz Şehit Aileleri ve Gazileri..
    12. Sosyal medya fenomeni ’Vanlı Amcan’,..
    13. ABD'den Esed rejiminin İdlib'de..
    14. Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na cevap:..
    15. Şanlıurfa'da yanan tırdaki sürücüyü..
    16. Eyüpsultan’da kuyuya düşen 9 yaşındaki..
    17. Adana'da otomobil şarampole..
    18. Polislere çarparak yaralayan sürücü..
    19. ABD açıkladı: Kimyasal saldırı yaptılar!
    20. Yemen parlamentosundan hükümete BM..
    21. Binali Yıldırım: "Belediye hak edişler..
    22. Keskin’de sanayi esnaflarından AK..
    23. Fransız bakan endişeli: Euro tehlike..
    24. Toyota Corolla’nın seri üretimi bu..
    25. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Guatemala'da
    26. Adana’da otomobil şarampole devrildi:..
    27. ABD Dışişleri Bakanlığı, Beşar Esed..
    28. Uşak’ta gençlik yürüyüşü yapıldı
    29. Deniz Feneri'nden Üsküp'te yetimlere..
    30. AK Parti Başkanvekili Kurtulmuş,..
    CHP'de büyük şok! Kayyım atandı
    CHP'de büyük şok! Kayyım atandı
    Mazbatasını alamayan CHP'li başkan Erdoğan'dan özür diledi: Sizin sözünüzün üstünde söz olmasını kabul edemiyorum
    Mazbatasını alamayan CHP'li başkan Erdoğan'dan özür diledi: Sizin sözünüzün üstünde söz olmasını kabul edemiyorum
    S-400 erteleme yalanı seçim manipülasyonu
    S-400 erteleme yalanı seçim manipülasyonu
    CHP'nin yeni tiyatrosu! Kurgu röportaj ortaya çıktı!
    CHP'nin yeni tiyatrosu! Kurgu röportaj ortaya çıktı!
    YSK'da flaş İstanbul gelişmesi
    YSK'da flaş İstanbul gelişmesi

    Günün Karikatürü

    22 Mayıs 2019
    Liselilere kirli tezgah! Velilere çok kritik uyarı
    Liselilere kirli tezgah! Velilere çok kritik uyarı
    Bakan Albayrak'la görüştüm deyip müjde vermişti! Yalanlama geldi
    Bakan Albayrak'la görüştüm deyip müjde vermişti! Yalanlama geldi