15 Temmuz Şehit Aileleri ve Gazileri İftar Buluşması

Ankara Valisi Vasip Şahin ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, 15 Temmuz şehit aileleri ve gaziler ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

Ankara Valisi Şahin ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Altındağ Belediyesi Kültür Merkezi’nde 15 Temmuz şehit aileleri ve gaziler ile iftar yemeğinde bir araya geldi. İftar buluşması programına ayrıca Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Selim Çelenk ve şehit aileleri de katıldı.

Vali Şahin, burada yaptığı konuşmada, tarihin derinliklerinden beri var olma mücadelesinin hep olageldiğini belirterek, “Bu millet hep kahramanlık yaptı, hep fedakârlık yaptı ama sonucunda her zaman başı dik, alnı ak, hür bir şekilde yaşadı, bundan sonra da inşallah yaşamaya devam edecektir. Tabii bunun bir bedeli vardır. Bunun bedeli ne para ne bir makam; sadece vatan için, bayrak için verilen canlar, dökülen kanlardır. Allah’a hamdolsun ki bu milletin genlerinde vatan, bayrak ve devlet fikri kökleşmiş ve kendi canından aziz hale gelmiştir, kıymetli olmuştur. Bunun için en sevdiklerinden fedakârlık yapmayı bilmiştir ve başarmıştır. Her alandaki mücadelede çok şehit verdik. Bütün şehitlerimize Cenab-ı Hak’tan rahmet diliyorum, gazilerimizi minnetle, şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.

Şahin, 15 Temmuz’un ise başka bir hadise olduğunu ve düne kadar iç içe olduğumuz, kardeş bildiğimiz, insanların birtakım mahfillerce livası ve marabalarının satın alındığı bir ihanet gecesi olduğunu belirterek, “O gün tanka, uçağa, helikoptere, tüfeğe karşı sadece göğsünde imanı olan, göğsünde vatan sevgisi, bayrak sevgisi olan insanların ‘Bu milleti, bu devleti biz sokakta bulmadık, sokağa çıkan kimselere de bırakmayız’ diyerek vatanına, milletine silahsız bir şekilde, sivil inisiyatif anlayışla karşı geldiği bir gündür” dedi.