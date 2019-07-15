15 Temmuz şehidinin kızı: Bizim kinimiz darbecileri boğacak

SEZAİ ERHAN / MALATYA - 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimine tepki göstermek için sokağa çıkanlar arasında Malatyalı Zekeriya Bitmez’de vardı. 4 çocuk babası olan Zekeriya Bitmez, İstanbul'da olanoğlu Muhammed'e "Ülke elden gidiyor, siz de sokağa çıkın, gerekirse şehit olun" dedi. O gece Malatya'da bulunan eşi ve diğer çocukları Zekeriya Bitmez'i arayarak ne yaptıklarını sordu. Evde bulunduklarını öğrenen Zekeriya Bitmez son telefon konuşmasında oğlu Kadircan Bitmez'e kızarak "Ben seni böylemi yetiştirdim, yazıklar olsun çık sokaklara gerekirse şehit düş" diyerek kapattı. 57 yaşındaki Zekeriya Bitmez, ailesi ile son konuşmasının ardından havalimanında darbecilere direnirken tanktan düşerek şehit oldu.

MEZARLARINA KARANFİL BIRAKILDI



Malatya Valisi Aydın Baruş, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hançeri Sayat, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Necmi İnce, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Ahmet Kızılay, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Aysun Bay Karabulut ile askeri ve mülki erkan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3.yılında Malatyalı olan 15 Temmuz demokrasi şehitlerinden Zekeriya Bitmez, Fuat Bozkurt ve Engin Tilbaç’ın mezarlarını ziyaret etti. Ziyaretlerde kabirlerine karanfil bırakılırken, Kuran-ı Kerim okunarak, dua edildi.



ALLAH’IN AZABI DARBECİLERİN ÜZERİNDE OLACAK



Şehit Zekeriya Bitmez’in kızı Feride Bitmez, “Elbette bu hainlikte en ufak katkısı olanlar bile Allah’ın adaletiyle yargılanacak bu dünyada yiyip içecekler hala nefes alacaklar ama Allah’ın azabı onların üzerinde olacak. O geceyi herkes unutsa bile 251 şehidin arkada bıraktığı yetimleri, anneleri ve babaları ömürleri boyunca unutmayacak ve bizim taşıdığımız bu kin bile bunu yapanları boğmaya yetecek” dedi.



BABAMA LAYIK EVLAT OLACAĞIM



Şehidin kızı Bitmez, “Babam, her başarılı olduğum birşey de sana yakışan buydu derdi ve bana bu takdir yeterdi. Babam bayrağa sarılı tabutuyla geldiğinde ben de ona sana yakışan buydu dedim söz veriyorum ki hayatım boyunca ona layık ve kendime yakışan neyse onu yapacağım” ifadelerini kullandı.