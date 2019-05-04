0553 313 94 23

15 Temmuz şehidinin kızı babasının yanına defnedildi

15 Temmuz Hain Darbe Girişimi sırasında şehit olan Özel Harekat Polisi Seyit Ahmet Çakır’ın 2,5 yaşındaki kızı Eylül Çakır gözyaşları arasında babasının yanına defnedildi.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 16:15
15 Temmuz şehidinin kızı babasının yanına defnedildi

15 Temmuz Hain Darbe Girişimi sırasında şehit olan Özel Harekat Polisi Seyit Ahmet Çakır’ın 2,5 yaşındaki kızı Eylül Çakır gözyaşları arasında babasının yanına defnedildi.


15 Temmuz Hain Darbe Girişimi’nde Gölbaşı Özel Harekat Dairesine düzenlenen ilk bombalı saldırıdan kurtulan ama ikinci saldırıda şehit düşen Seyit Ahmet Çakır’ın ailesi yeni bir ölüm haberiyle sarsıldı. Özel Harekatçı Çakır’ın şehit olmadan 20 gün önce doğan ve dün hayatını kaybeden kızı 2,5 yaşındaki Eylül Çakır gözyaşları içerisinde babasının yanına defnedildi.



Kahreden detay


15 Temmuz Hain Darbe Girişimi’nde Gölbaşı Özel Harekat Dairesine Cuma günü gece saat 00.15’te yapılan bombalı saldırıda hayatını kaybeden Özel Harekat Polisi Seyit Ahmet Çakır’ın kızı Eylül’ün de babasıyla aynı saatte ve aynı gün Cuma günü gece saat 00.15’te hayatını kaybettiği öğrenildi.



Babasının yanına defnedildi


Uzun süre hastanede tedavi gören ve dün hayatını kaybeden Eylül Çakır’ın naaşı öğle namazını müteakip Gaziantep’in Karkamış ilçesi Karacurun köyünde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde babası Özel Harekat Polisi Seyit Ahmet Çakır’ın yanına defnedildi.



Anne mezarın başında gözyaşı döktü


Şehit Özel Harekat Polisi Seyit Ahmet Çakır’ın eşi Eylül’ün annesi Orkide Çakır cenaze de ayakta güçlükle dururken, kızı ve eşinin mezarı başında gözyaşı döktü.


Şehidin Kayınbiraderi Ufuk Çakır, Eylül’ün babasıyla aynı gün ve aynı saatte öldüğünü belirterek, Eylül’ün uzun süredir tedavi gördüğünü ve dün gece 00.15’te hayatını kaybettiğini belirtti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 16:15
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Elazığ’da trafik haftası etkinlikleri
    1. Elazığ’da trafik haftası etkinlikleri
    2. Başkent’te uçurtmalar göğü renklendirdi
    3. Van’da Bedıl Dans Yarışması
    4. Denk Partisi’nin Avrupa Parlamentosu..
    5. Voleybol Efeler Ligi play-off final..
    6. Ankara Büyükşehir Belediyesi eski..
    7. 11. Kocaeli Kitap Fuarı
    8. Büyükşehir Belediyesinden Aydın’da..
    9. Kazakistan'dan Türk iş adamlarına davet
    10. Spor Toto Süper Lig’de 32 ve 33. hafta..
    11. Simülasyonda emniyet kemerinin önemini..
    12. Fani Kasırgası Bangladeş’i vurdu: 6 ölü
    13. YTB öğrencileri İstanbul'da "fotoğraf..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstiklal Marşı..
    15. Tekne faciasında iki göz altı
    16. İşte Ramazan pidesinin püf noktaları
    17. Arkadaşını sırtından bıçakladı,..
    18. Milli Görüş’çü başkandan Cihangir..
    19. Kulu’da istişare toplantısı yapıldı
    20. Didimli genç işadamlarından gazeteci..
    21. Taş fırınlarda imece lezzeti
    22. Tiran'da okula destek için Türk..
    23. ABD'den İran'a 'çatışmayacağız' mesajı
    24. Denizlililer park ve bahçelere akın..
    25. 5 yıl aradan sonra Dublin’den Bodrum’a
    26. Antalya’da ev yangını: 1 yaralı
    27. Vali Pehlivan eşiyle birlikte kadın..
    28. Yörük Türkmenlerden develerle temsili..
    29. 15 Temmuz şehidinin kızı babasının..
    30. Türk şirketleri Özbekistan’da kariyer..
    CHP belediyelerde kıyıma başladı! Daire başkanları görevden alındı
    CHP belediyelerde kıyıma başladı! Daire başkanları görevden alındı
    Meral Akşener'e çok sert sözler: İP müdiresi o itici ses tonuyla...
    Meral Akşener'e çok sert sözler: İP müdiresi o itici ses tonuyla...
    Kılıçdaroğlu’nun yediği yumruktan kat kat büyük bir tehdittir bu!
    Kılıçdaroğlu’nun yediği yumruktan kat kat büyük bir tehdittir bu!
    “Adam İslam’ı gayrı menkul işi zannediyor!” Uçar’ın ibret dolu namaz anısı
    “Adam İslam’ı gayrı menkul işi zannediyor!” Uçar’ın ibret dolu namaz anısı
    Yüzyılın uşağı Filistin'i satacak
    Yüzyılın uşağı Filistin'i satacak

    Günün Karikatürü

    04 Mayıs 2019
    Hastaneye kaldırılan Savcı Sayan'dan ilk açıklama
    Hastaneye kaldırılan Savcı Sayan'dan ilk açıklama
    Türkiye'nin gizli cennetiyle ilgili önemli karar
    Türkiye'nin gizli cennetiyle ilgili önemli karar