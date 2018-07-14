0553 313 94 23

15 Temmuz şehidinin babası:Oğlum gözümün önünden gitmiyor

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul'da tankın altında kalarak şehit olan Hüseyin Kısa'nın babası Mehmet Kısa, "Her gece yattığımda oğlum gözümün önünden gitmiyor. İnşallah hainleri Allah cezalandıracak. Allah inşallah o geceyi bir daha göstermez." diye konuştu.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 10:57
15 Temmuz şehidinin babası:Oğlum gözümün önünden gitmiyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul'da tankın altında kalarak şehit olan Hüseyin Kısa'nın babası Mehmet Kısa, "Her gece yattığımda oğlum gözümün önünden gitmiyor. İnşallah hainleri Allah cezalandıracak. Allah inşallah o geceyi bir daha göstermez." dedi.

Zile Kaymakamı Adnan Tezcan, şehit Hüseyin Kısa'nın ilçede yaşayan ailesini ziyaret etti.

Tezcan, devlet olarak her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduklarını vurguladı.

'HASAT ZAMANINA YETİŞEMEDİ'

Şehidin babası Mehmet Kısa da oğluyla en son 14 Temmuz 2016'da görüştüklerini söyledi. Darbe girişiminin olduğu gece de eşinin oğullarıyla görüştüğünü belirten Kısa, "Bana ekinleri ekip ekmediğimizi sormuştu. 'İnşallah hasat zamanı gelirsiniz' demiştim ama ona yetişemedi." ifadesini kullandı.

Oğlunun sürekli şehit olmak istediğini dile getiren Kısa, "Vatan hainlerine ömür boyu hapis cezası verilmesini, idamı istiyorum. 2 yıl çok sıkıntılı ve ağır geçti. Her gece yattığımda oğlum gözümün önünden gitmiyor. İnşallah hainleri Allah cezalandıracak. Allah inşallah o geceyi bir daha göstermez." diye konuştu.

 

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 10:57
  1. İstanbul
  2. 15 Temmuz
  3. FETÖ
  4. darbe
  5. hüseyin kısa

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    UBER'den flaş karar! Kimse beklemiyordu
    1. UBER'den flaş karar! Kimse beklemiyordu
    2. Fenerbahçeli yıldız Cimbom'a göz kırptı!
    3. Darb edilen müezzin dâvâsında ısrarlı
    4. İzmir Barosu'ndan 'idam ve hadım'..
    5. 'Babam umrede dilediği şehitliğe 3 ay..
    6. 5 milyarlık kasabasında turisti..
    7. Podolski'den flaş Türkiye açıklaması!
    8. Pakistanlı Bakan gözyaşlarını..
    9. CHP'li Özgür Özel'den şaşırtan 15..
    10. Ehliyetsiz sürücü pişkin tavırlarıyla..
    11. İşin abc'sini bilen bakan
    12. Adnan Oktar da "Maymundan geldik"..
    13. Nezarette pet şişe yuttu, ortalık..
    14. Kanada'da 15 Temmuz şehitleri için..
    15. THY personel alımı başvuru formu 2018..
    16. Genç avukatın ölümüyle ilgili flaş..
    17. THY 4 bin 600 personel alımı yapacak?..
    18. 15 Temmuz şehidinin babası:Oğlum..
    19. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın, OHAL..
    20. Dünyanın en büyüğü yarın belli olacak
    Müslümanlara hakaretler yağdırdı! 'Mezarlıklarınızı b.k götürüyor'
    Müslümanlara hakaretler yağdırdı! 'Mezarlıklarınızı b.k götürüyor'
    Acun Ilıcalı da Adnan Oktar'ın müridi! Operasyon yapılacak mı?
    Acun Ilıcalı da Adnan Oktar'ın müridi! Operasyon yapılacak mı?
    Oktar'ın köşkünde çeşitli yerlerde tam 10 tane...
    Oktar'ın köşkünde çeşitli yerlerde tam 10 tane...
    Meral Akşener'e şok: En yakınındaki isim istifa etti
    Meral Akşener'e şok: En yakınındaki isim istifa etti
    Mahkemeden skandal karar: Devlet Demirtaş'a tazminat ödeyecek!
    Mahkemeden skandal karar: Devlet Demirtaş'a tazminat ödeyecek!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Hristiyan papaz Cuma namazına katıldı!
    Hristiyan papaz Cuma namazına katıldı!
    Erdoğan 'depar at' dedi, bakan talimatı verdi!
    Erdoğan 'depar at' dedi, bakan talimatı verdi!