15 Temmuz şehidinin babası:Oğlum gözümün önünden gitmiyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul'da tankın altında kalarak şehit olan Hüseyin Kısa'nın babası Mehmet Kısa, "Her gece yattığımda oğlum gözümün önünden gitmiyor. İnşallah hainleri Allah cezalandıracak. Allah inşallah o geceyi bir daha göstermez." dedi.

Zile Kaymakamı Adnan Tezcan, şehit Hüseyin Kısa'nın ilçede yaşayan ailesini ziyaret etti.

Tezcan, devlet olarak her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduklarını vurguladı.

'HASAT ZAMANINA YETİŞEMEDİ'

Şehidin babası Mehmet Kısa da oğluyla en son 14 Temmuz 2016'da görüştüklerini söyledi. Darbe girişiminin olduğu gece de eşinin oğullarıyla görüştüğünü belirten Kısa, "Bana ekinleri ekip ekmediğimizi sormuştu. 'İnşallah hasat zamanı gelirsiniz' demiştim ama ona yetişemedi." ifadesini kullandı.

Oğlunun sürekli şehit olmak istediğini dile getiren Kısa, "Vatan hainlerine ömür boyu hapis cezası verilmesini, idamı istiyorum. 2 yıl çok sıkıntılı ve ağır geçti. Her gece yattığımda oğlum gözümün önünden gitmiyor. İnşallah hainleri Allah cezalandıracak. Allah inşallah o geceyi bir daha göstermez." diye konuştu.