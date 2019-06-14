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15 Temmuz şehidinin babası vefat etti

FETÖ terör örgütünün hain darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde şehit olan Polis Memuru Köksal Kaşaltı’nın vefat eden babası Hüseyin Kaşaltı son yolculuğuna uğurlandı.

14 Haziran 2019 Cuma 16:00
15 Temmuz şehidinin babası vefat etti

FETÖ terör örgütünün hain darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde şehit olan Polis Memuru Köksal Kaşaltı’nın vefat eden babası Hüseyin Kaşaltı son yolculuğuna uğurlandı.


Cenazeye, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve çok sayıda emniyet mensubu katıldı. Kaşaltı, bir süredir kaldığı hastanede akciğer kanseri nedeniyle tedavi görüyordu. Vefat eden Kaşaltı’nın Karşıyaka Mezarlığı Camisiden düzenlenen cenaze törenine çok sayıda vatandaş katıldı. İl Emniyet Müdürü Yılmaz aileye başsağlığı diledi acılarını paylaştı.


Kaşaltı, öğlen namazına müteakip kılınana cenaze namazı sonrasında Karşıyaka Mezarlığında toprağa verildi.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 16:00
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