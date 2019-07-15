15 Temmuz şehidinin babası: Hepimiz vatan için hazırız

SEZAİ ERHAN / MALATYA - Şehit Fuat Bozkurt’un annesi Sebahat Bozkurt ve babası Hasan Bozkurt, darbe girişiminin 3'üncü yıl dönümünde yaşadıkları acıyı anlattı. Gözlerinden yaşlar süzülüp, kelimeler boğazlarında düğümlenen çift oğullarının mezarını ziyaret edip, uzun süre dua ettiler.



ALLAH KİMSEYİ EVLATLA İMTİHAN ETMESİN



Baba Hasan Bozkurt, "Evlat acısı biter mi, aynı devam ediyor. Dünyayı verseler, evladının saçının teline değişmezsin. Allah kimseyi evlatla imtihan etmesin. Acımız var ama vatan için gideceğiz. Ben, sen gitmezse kim gidecek? Hepimiz gideceğiz. Ben gitmezsem evladım, evladım gitmezse ben gideceğim. Hepimiz vatan için hazırız. Evsiz yaşanıyor mu, vatansız yaşayalım? Vatansız hiç yaşanır mı yaşanmaz. Allah bizi o durumlara getirmesin. Suriye'nin halini görüyorsunuz. Suriye'ye sahip çıkan biz olduk, bize kim sahip çıkacak? Kimse sahip çıkmaz. Bugünümüze şükür. Takdir böyleymiş. Hamd ediyoruz, bugün bayramımız. Acı bitmez ama biz her zaman Allah'a şükür mutluyuz. Allah bu ülkeye 15 Temmuz gibi alçakça, haince bir kalkışmayı bir daha yaşatmasın" dedi.



ALLAH OĞLUMA ŞEHİTLİĞİ NASİP ETTİ



Anne Sebahat Bozkurt ise oğlunun şehitlik mertebesine ulaşmasının kendilerini teselli etiğini belirterek, “3 senesi bitti ama yüreğimizdeki ateşi duruyor. Şehitlik kimsenin eline geçmez. İnşallah benimde elime geçer. Evladım çok iyiydi, çok iyi niyetliydi. Allah ona şehitliği nasip etti" diye konuştu.