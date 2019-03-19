15 Temmuz şehidinin adı kütüphanede yaşayacak

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilmek istenen darbe girişiminde Marmaris’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı derdest etmek için gelen FETÖ’nün suikast timi tarafından şehit edilen polis memuru Nedip Cengiz Eker’in adı kütüphanede yaşatılacak.

Menteşe İlçe Kaymakamlığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Şehit Piyade Asteğmen Yıldıray Çeltikçioğlu İlkokulu Müdürlüğü tarafından ortaklaşa kütüphane teşhir edildi. Kahraman Polis Memuru Nedip Cengiz Eker adına teşhir edilen kütüphaneye Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği de büyük destek verdi. Yaklaşık Bin 500 adet masal, hikâye, roman ve benzeri türden kitapların ilköğretim okulu öğrencilerinin okumasına sunulduğu kütüphanede ayrıca satranç oyunu da oynanacak.

Menteşe İlçe Kaymakamı Caner Yıldız, Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz, Menteşe İlçe Jandarma Komutanı Gürcan Özdilek ve Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Şen Şehit Polis Memuru Nedip Cengiz Eker’in anne ve babası ile birlikte kütüphanenin açılışını yaptılar.

Son derece anlamlı olan bu açılışta Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kazım Altan ile dernek üyeleri polis ve askerler yalnız bırakmadılar.