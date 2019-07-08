15 Temmuz Şehidimiz Dursun Acar mezarı başında anıldı 15 Temmuz’da şehit düşen Emniyet Müdürü Dursun Acar’ın anıt mezarında bakım ve temizlik çalışması yapıldı.

15 Temmuz’da şehit düşen Emniyet Müdürü Dursun Acar’ın anıt mezarında bakım ve temizlik çalışması yapıldı. 2017 yılı Mayıs-Temmuz aylarında Artvin Orman Bölge Müdürlüğü tarafından çevre düzenlenmesi yapılan 15 Temmuz Demokrasi Şehidi Polis Özel Harekât Müdürü Dursun Acar’ın mezarında temizlik ve bakım çalışmaları ile mezarlık çevresinde genel peyzaja uygun çiçek dikimi gerçekleştirildi.

Yusufeli İlçemiz Küplüce köyündeki Şehit mezarında gerçekleştirilen temizlik, bakım ve çiçek dikim çalışmalarına, Şehidimizin babası Nebi Acar, Artvin Orman Bölge Müdürü Selim Gurbetoğlu, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Alirıza Güney, Özel Harekât Polisleri, Yusufeli Orman İşletme Müdürlüğü personeli ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesindeki öğrenciler katıldı.

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