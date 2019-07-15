15 Temmuz Şehidi Yasin Yılmaz kabri başında anıldı

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz Şehidi Yasin Yılmaz‘ın Oluközü Beldesi mezarlığındaki kabri ziyaret edildi.

15 Temmuz şehidinin kabir ziyaretine İlçe Kaymakamı Alp Eren Yılmaz, Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Ak Parti İlçe Başkanı Adem Darımla, Belde Belediye Başkanları, İl Genel Meclis Üyeleri,Belediye Meclis Üyeleri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

İlçe Vaizi Serdar Kılıç tarafından Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi ve şehidin ailesinin Oluközü beldesindeki evi ziyaret edildi. İlçe Kaymakamı Alp Eren Yılmaz ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "15 Temmuz ihanetini asla unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız. O karanlık gecede şehadete yürüyen kahraman vatansever kardeşlerimiz, kanlarını ve canlarını feda ederek bu güzel vatanı ve sevdiklerini bize emanet olarak bıraktı. Şimdi bu emanete sahip çıkma zamanıdır. Şimdi birlik olma ve yaraları sarma zamanıdır. Alçak darbe girişimini engelleyen kahraman şehitlerimize, gazilerimize ve onların ailelerine millet olma bilinciyle sahip çıkmak bizim en büyük görevlerimizden biridir. Tek vatan, tek bayrak, tek millet, tek devlet uğruna ebediyete irtihal etmiş tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin ailelerinin ve yakınlarının daima yanlarında ve hizmetinde olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Birliğimiz, dirliğimiz daim olsun" dedi.