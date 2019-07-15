0553 313 94 23

15 Temmuz Şehidi Yasin Yılmaz kabri başında anıldı

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz Şehidi Yasin Yılmaz‘ın Oluközü Beldesi mezarlığındaki kabri ziyaret edildi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:31
15 Temmuz Şehidi Yasin Yılmaz kabri başında anıldı

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz Şehidi Yasin Yılmaz‘ın Oluközü Beldesi mezarlığındaki kabri ziyaret edildi.


15 Temmuz şehidinin kabir ziyaretine İlçe Kaymakamı Alp Eren Yılmaz, Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Ak Parti İlçe Başkanı Adem Darımla, Belde Belediye Başkanları, İl Genel Meclis Üyeleri,Belediye Meclis Üyeleri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.


İlçe Vaizi Serdar Kılıç tarafından Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi ve şehidin ailesinin Oluközü beldesindeki evi ziyaret edildi. İlçe Kaymakamı Alp Eren Yılmaz ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "15 Temmuz ihanetini asla unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız. O karanlık gecede şehadete yürüyen kahraman vatansever kardeşlerimiz, kanlarını ve canlarını feda ederek bu güzel vatanı ve sevdiklerini bize emanet olarak bıraktı. Şimdi bu emanete sahip çıkma zamanıdır. Şimdi birlik olma ve yaraları sarma zamanıdır. Alçak darbe girişimini engelleyen kahraman şehitlerimize, gazilerimize ve onların ailelerine millet olma bilinciyle sahip çıkmak bizim en büyük görevlerimizden biridir. Tek vatan, tek bayrak, tek millet, tek devlet uğruna ebediyete irtihal etmiş tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin ailelerinin ve yakınlarının daima yanlarında ve hizmetinde olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Birliğimiz, dirliğimiz daim olsun" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sosyal Bilimci Prof. Dr. Bilal Sambur: Türkiye yeni FETÖ'lerin olmayacağından emin değil
    1. Sosyal Bilimci Prof. Dr. Bilal Sambur:..
    2. Kırklareli’de 15 Temmuz sergisi
    3. AK Partili başkandan o iddialara cevap!
    4. Devrek’te 15 Temmuz Şehitlerini anma..
    5. Tedavisi devam ediyor! Halıya..
    6. Abdullah Gül'den 15 Temmuz kutlama..
    7. Evde zeytinyağlı duş jeli yapım..
    8. Akşehir’de 15 Temmuz etkinlikleri
    9. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    10. Sivas'ta kene tarafından ısırılan genç..
    11. Aliağa’daki Sahil Güvenlik botu,..
    12. GÜNSİFED’den 15 Temmuz mesajı
    13. 15 Temmuz şehitleri 33 ülkede dualarla..
    14. Başkan Güder doğu garajı esnafları ile..
    15. CHP'li ilçe başkan yardımcısından..
    16. KKTC’nin Rumlara sunduğu 9 maddelik..
    17. 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir'in..
    18. Bütün ülke şokta! Havalimanının..
    19. İran'dan İngiltere, Fransa ve..
    20. Yeni Malatyaspor mutlu sona ulaştı!..
    21. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    22. Tunceli’de 29 yer "Geçici Özel..
    23. Bakü'de kritik toplantı! Türkiye,..
    24. KKTC'nin Anastasiadis'e sunduğu öneri..
    25. Kekik çayının sağlığa 9 faydası
    26. Gaziantep Üniversitesi’nde 15 programı..
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'den ayrıldı
    28. Körling Milli Takımı, Demokrasi ve..
    29. Eyüpsultan’da 251 şehit için 251..
    30. Gülüç Belediyesi 15 Temmuz şehirleri..
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    Şifa kaynağı 10 kaplıca
    Şifa kaynağı 10 kaplıca

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”