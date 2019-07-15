15 Temmuz şehidi Şuayip Sefereroğlu kabri başında anıldı 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul’da şehit olan Şuayip Seferoğlu, Rize merkeze bağlı Küçükköy’deki kabri başında anıldı.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul’da şehit olan Şuayip Seferoğlu, Rize merkeze bağlı Küçükköy’deki kabri başında anıldı.

15 Temmuz darbe girişimi esnasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde darbecilerin açtığı ateş sonucu şehit olan Şuayip Seferoğlu’nun Rize’de bulunan kabrini ziyaret eden il protokolü, Seferoğlu ailesinin acısını paylaştı. Kur’an-ı Kerim okunarak, şehidin kabrine kırmızı karanfil bırakıldı. İl Müftüsü İsmail Yalçın tarafından yapılan duanın ardından Vali Kemal Çeber ve Belediye Başkanı Rahmi Metin, şehidin aileyle bir süre sohbet ette.

15 Temmuz şehidini anma törenine Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Genel Meclis Başkanı İbrahim Türüt, İl Müftüsü İsmail Yalçın, kurum müdürleri, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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